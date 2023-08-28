Google, YouTube Shorts algoritmasının nasıl çalıştığını açıkladı. Yapılan açıklamalar, özellikle de içerik üreticiler için büyük önem arz ediyor.

Sosyal ağlar, özellikle de TikTok'un elde ettiği başarı nedeniyle kısa video formatlarına büyük önem vermeye başladılar. Bunun en net göstergesi; TikTok'un en büyük rakiplerinden Instagram Reels. Ayrıca; dünyanın en popüler çevrimiçi video platformu YouTube da bir süre önce "Shorts" özelliğini hayata geçirdi. Kullanıcılar, YouTube Shorts ile kısa videolara ulaşma imkanı yakalamış durumdalar.

YouTube Shorts ile ilgili en çok merak edilen hususlardan bir tanesi, tahmin edilebileceği üzere algoritma. Hem içerik üreticiler hem de kullanıcılar, Shorts videoların neye göre gösterildiğini tam olarak bilmiyorlardı. Ancak an itibarıyla bu durum değişti. YouTube ekibi tarafından paylaşılan bir video, Shorts algoritmasının nasıl çalıştığını genel anlamda anlamamızı sağladı. Gelin hep birlikte YouTube Shorts algoritmasının nasıl çalıştığına yakından bakalım.

YouTube Shorts algoritması nasıl çalışıyor?

YouTube Shorts projesinden sorumlu olan bir numaralı isim Todd Sherman tarafından yapılan açıklamaya göre YouTube'un klasik algoritması ile Shorts'un algoritması farklı. Evet, her iki video türünde de kullanıcıların ilgi alanları önemli ancak iş Shorts olduğu zaman gösterim algoritması değişiyor. Eğer bir içerik üreticiyseniz ve YouTube'un klasik algoritmasında öne çıkmak için uyguladığınız yöntemleri Shorts için uygularsanız, Shorts videolarınız istediğiniz kadar başarılı olmayabilir.

Sherman tarafından yapılan açıklamaya göre YouTube Shorts'taki her kaydırma, gösterilen videoyu izlenmiş olarak kabul etmiyor. Videonun izlenmiş kabul edilmesi için belirli bir süre videoda kalınması gerektiğini söyleyen Sherman, tahmin edebileceğiniz üzere bu süreyi açıklamadı. Açıklamama nedenlerinden bir tanesi, içerik üreticilerin Shorts'ları belli bir süre izletmek için stratejiler geliştirmesini engellemek. İkinci nedense algoritmanın bu süreyi bazı değişkenlere göre yeniden ayarlıyor olması.

Todd Sherman'ın açıklamasına göre içerik üreticiler, daha fazla görüntüleme için etiketleri mutlaka kullanmalılar. Ayrıca Shorts'a yüklenen bir videonun yüklenme saatinin de hiçbir önemi yok. Ekip, yüklenen Shorts sayısının da algoritma için önemli olmadığını özellikle belirtiyor. YouTube'a göre Shorts'ta ön plana çıkmak isteyen içerik üreticinin nicelikten ziyade niteliğe odaklanması gerekiyor. Öte yandan; bir Shorts'u daha fazla ilgi görsün diye silip silip yeniden yüklemek, içerik üreticinin spam'e düşme olasılığını artırıyor.

YouTube yöneticisine göre Shorts içerikler üreten kullanıcıları en çok rahatsız eden hususlardan bir tanesi, izlenme sayılarındaki dalgalanma. Sherman'a göre algoritma, kısa videoyu sevecek kullanıcılar bulmak için bazı değişkenler kullanıyor. İşte bu değişkenler, izlenme sayılarında dalgalanmalara yol açabiliyor. YouTube yöneticisine göre bu normal bir durum ve içerik üreticilerin sayılara bakarak umutsuzluğa düşmemeleri gerekiyor.

YouTube Shorts algoritmasının nasıl çalıştığının anlatıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz