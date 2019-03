YouTube'un ilk olarak ABD'de kullanıma sunduğu ücretli çevrim içi TV platformu YouTube TV, bir milyondan fazla aboneye sahip oldu.

Bloomberg’ün cuma günü yaptığı habere göre, YouTube TV’nin bir milyondan fazla abonesi bulunuyor. Teknoloji devi resmi olarak abone sayısını açıklamamıştı. Ancak temmuz ayında çıkan haberlerde YouTube TV’nin 800 bin ücretli aboneye ulaştığı bilgisi yer almıştı.

Super Bowl finalinden sonra 1 milyon aboneye ulaşan platformu kullanıcılar için daha cazip hale getiren şey ise World Series ve Super Bowl gibi spor etkinlikleri. YouTube Ürün Yöntemi Yöneticisi Christian Oestilien “Spor etkinlikleri insanları çekmeye yardımcı oluyor ve The Big Bang Theory, The Voice gibi programları da insanlar her gün izlemeyi seviyor” dedi.

YouTube TV, bir milyon kullanıcıya ulaşan tek çevrim içi TV platformu değil, 2017’de yayın hayatına başlayan Hulu’da 2 milyon aboneyi geçmiş durumda. Ayrıca YouTube, önümüzdeki seneden itibaren kullanıcıları için kendi orijinal içeriklerini üretmeye başlayacak.