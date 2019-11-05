Popüler YouTuber Hile Kullandığı İçin Süresiz Banlandı

Faze Clan'ın popüler Fortnite YouTuber'ı Jarvis, oyunda hile kullandığı için kalıcı olarak banlandı. YouTuber daha sonra çektiği özür videosunda hatasını kabul ederek pişmanlığını dile getirdi.

Faze Clan üyesi YouTuber Faze Jarvis, 1 yılı aşkın süredir Fortnite videoları çekiyor ve yaklaşık 2 milyon abonesi var. Fakat Jarvis, tekli battle royale modunda hile kullandığı için 3 Kasım itibarıyla Fortnite'tan kalıcı olarak banlandı.

Jarvis, hile yazılımı kullandığını gizlemedi ve alternatif bir hesabında aimbot kullanım amacını açıkça belirttiği uzun bir video çekti. Söz konusu video daha sonra Jarvis tarafından silinse de Fortnite Area kanalı videoyu kaydetti ve paylaştı. Ardından Jarvis, utanç verici olarak nitelendirilen olay için bir özür videosu çekti.

YouTuber, Fortnite'ın Topluluk Kurallarını ve Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'nın tüm şartlarını ihlal ettiğini kabul ederek sorumluluğu üstlendi. Ancak yaşamı ve kariyeri üzerindeki etkilerine itiraz etti ve, "Bu videolar yüzünden Fortnite'tan ömür boyu banlanacağımı düşünmek aklımdan geçmedi. Topluluk kurallarına ve Fortnite'ın Hizmet Koşulları'na daha fazla dikkat etmeliydim." dedi.

Fortnite Topluluk Kuralları ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, hile yapılmasına izin verilmediğini ve herhangi bir ihlalin süresiz yasaklamaya kadar aleyhte sonuçlanabileceğini açıkça belirtiyor. Bir Epic sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada şirketin hile konusundaki tutumunun altını çizerek, "Hile yazılımı kullanımına karşı sıfır tolerans politikamız var. İnsanlar haksız bir avantaj elde etmek için aimbot veya diğer hile teknolojilerini kullandıklarında, diğer insanların oyununu mahvediyorlar." dedi.

Oyunlarda canlı hizmet sistemi yaygınlaştığından beri geliştiriciler, hile yazılımına karşı daha sıkı önlemler alıyor. Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından birinin yapımcısı olan Epic Games de bu konudaki tavrını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Merak edenler için Jarvis'in hile kullandığı video: