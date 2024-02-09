CYRILmp4 isimli Fransız YouTuber, ABD'nin Florida eyaletine gitti ve burayı GTA 6'nın fragmanındaki lokasyonlarla karşılaştırdı. Sonuç gerçekten etkileyiciydi.

Video oyun dünyasının dev isimlerinden Rockstar Games, tarihin en çok beklenen oyunlarından olan GTA 6'nın fragmanını yayımlayalı iki ay kadar oldu. Ancak oyunseverlerin bu fragman üzerindeki spekülasyon arayışları da fragmanla ilgili özel proje çalışmaları da hâlâ sona ermedi.

Milyonlarca takipçiye sahip olan Fransız YouTuber CYRILmp4, gerçekten dikkat çekecek bir işe imza attı. ABD'nin Florida eyaletine giden CYRILmp4, GTA 6 fragmanını burada yeniden canlandırdı. Böylelikle aslında fragmanın ne kadar gerçekçi olduğu da anlaşılmış oldu.

İşte fragman ile gerçek hayat arasında kıyaslama yapılan bir sahne

Yukarıdaki görüntü, GTA 6 için oluşturulan posterlerde de yer alıyordu. YouTuber CYRILmp4, Florida gezisinde bu lokasyonu da buldu. Sonuç, gerçekten de etkileyiciydi. Şunu da bir dipnot olarak belirtelim: Az sonra izleyeceğiniz videoda sadece GTA 6 yok. GTA 5 ve GTA Vice City'den de görüntüler var. CYRILmp4, oldukça geniş kapsamlı bir çalışma yapmış durumda.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizi, GTA 6'daki lokasyonlarla gerçeklerinin karşılaştırıldığı o video ile baş başa bırakalım.