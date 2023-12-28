GTA 6 Fragmanı, GTA 5'in İçinde Yeniden Oluşturuldu [Video]

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GTA 6 Fragmanı, GTA 5'in İçinde Yeniden Oluşturuldu [Video]
GTA 5'in kaynak kodlarını sızdıran hackerlar, GTA 6 fragmanını GTA 5 içinde yeniden uyarladılar. İlginç çalışma, iki oyun arasındaki kalite farkını açıkça gösteriyor.

Video oyun dünyasının dev isimlerinden Rockstar Games, son günlerde GTA 5'in kaynak kodlarının sızdırılması meselesi ile gündemde. Bu gelişme, şirketin Bully 2 üzerinde de çalıştığının anlaşılmasına neden oldu. Ayrıca GTA 6'nın kod adı gibi bilgiler de açığa çıktı. Ancak hacker'lar, bu kadarla kalmayacak gibi görünüyorlar.

Bu kez, kodları sızdıran ekipten ilginç bir hamle geldi. Hacker'lar, GTA 6'nın kısa bir süre önce yayımlanan fragmanını, GTA 5'te yeniden uyarladılar. Paylaşılan görüntü, GTA 6 ile GTA 5 arasındaki kalite farkının anlaşılabilmesi açısından dikkat çekiciydi. Dilerseniz lafı uzatmadan, yeniden oluşturulan fragmana bakalım.

İşte GTA 5'te oluşturulan GTA 6 fragmanı:

GTA 5'te oluşturulan GTA 6 fragmanındaki en dikkat çekici hususlardan bir tanesi, hiç şüphesiz Michael. GTA 5'in sevilen, orta yaşlı karakteri, GTA 6 fragmanında da kendine yer bulmuş.

GTA 6 orijinal fragmanı nasıldı?

GTA 5'te oluşturulan GTA 6 fragmanını nasıl bulduğunuzu bizimle paylaşmayı unutmayın.

GTA 6 için oluşturduğumuz diğer içeriklerde de buluşalım:
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