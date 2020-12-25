Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir süredir tartışılan yüz yüze sınav meselesine son noktayı koydu. Sosyal medyadan açıklama yapan Selçuk, sınavların ertelendiğini söyledi. Açıklamalara göre ilk ve ortaokul öğrencileri dersle katılımlarıyla notlandırılacaklar. Lise öğrencileri ise ikinci dönem, yüz yüze sınav olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir süredir tartışılan yüz yüze sınavlarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencileri rahatlatan bakan, sınavların ertelendiğini duyurdu. Sınavlardan daha önemli olan şeyin öğrencilerin edindiği bilgiler olduğunu ifade eden Selçuk, öğrencilerin notlarının ikinci dönemin başında yapılacak sınavlarla belirleneceğini söyledi.

Sınavların amacının öğrenciye yük olmak olmadığını ifade eden Selçuk, verilen bilgilerin ne kadar alındığını tespit etmek için böyle bir uygulamanın olduğundan bahsetti. Yapılan sınavlarla birlikte öğrencilerin eksiklerini belirlediklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu eksiklerin giderilmesi için çalıştıklarını, bunu yapmadıkları takdirde öğrencilerin daha da zorluk çekeceklerini belirtti.

İlk ve ortaokul öğrencileri, derse katılımlarıyla not alacak

Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalara göre ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin birinci dönem notları, derslere katılımları üzerinden verilecek. Lise öğrencileri öğrencilerine yönelik birinci dönem sınavları ise ikinci dönem yapılacak. Bakan Selçuk, bu kararın Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri doğrultusunda alındığını ifade ediyor.

Öğrencilerini sevindiren bir haber vermiş olan Ziya Selçuk, öğrencilerden sağlıklarına ve derslerine önem vermelerini istedi. Sağlığın diğer her şeyden daha önemli olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı, geleceğe dair tek umudun da gençler olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamalarla birlikte özellikle de son günlerde çok tartışılan bir konu, açığa kavuşmuş oldu.

İşte Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama