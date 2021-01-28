Maskenin %90 Koruma İçin Nasıl Takılacağı Açıklandı

Virginia Tech Üniversitesi'nden bilim insanları, maskelerin nasıl takılması gerektiğini açıkladı. Bilim insanlarına göre cerrahi maske üzerine takılacak bez maske, koruyuculuk oranını yüzde 90'a çıkarabiliyor. Ancak bu maskelerin, yüzü üç katmanlı şekilde kapatması gerekiyor.

ABD'de hizmet vermekte olan Virginia Tech Üniversitesi, koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren maskenin nasıl takılması gerektiğini, pandeminin birinci yılında açıkladı. Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara göre maskeler bu şekilde takılırsa, koruyuculuk oranı yüzde 90 seviyelerine ulaşabilir.

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre yüzün üç katmanlı bir şekilde kapatılması gerekiyor. Bunun da cerrahi yüz maskesi üzerine takılacak bez maskeyle mümkün olacağını söyleyen uzmanlar, bu şekilde koruyuculuk oranının artacağını beyan ediyorlar. Üstelik ismi şu sıralar Bill Gates ile komplo teorilerine karışan Dr. Anthony Fauci de maskelerin aynen bu şekilde takılması gerektiğine inanıyor.

"Bulaşma riskini azaltıyor"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda konuşan Dr. Fauci, maskenin katmanlı yapıda kullanılmasının önemli olduğunu söylemişti. Fiziksel olarak eklenecek her bir katmanın bulaşma riskini daha da azalttığını ifade eden bilim insanı, insanların çift maske takmalarının asıl nedeninin de bu olduğunu ifade etmişti. Bu arada, Fauci'nin de maskeyi bu şekilde taktığını söylemeden geçmeyelim.

Bilim insanlarının son açıklaması, iki maske kullanımının önemini gözler önüne seriyor. Ancak hem Türkiye hem de dünyanın dört bir yanında insanlar, bir maske kullanma konusunda bile gereken hassasiyeti göstermiyorlar. Hal böyle olunca da yapılan açıklamaların ne kadar karşılık göreceği, az çok tahmin edilebilecek düzeyde...