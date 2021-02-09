Yönetmen Zack Snyder, 4 saatlik yeni Justice League filminin "gerçek" kötüsü olacak Steppenwolf için kısa bir klip paylaştı. Videoda da görüldüğü üzere yeni Steppenwolf, çok daha vahşi ve metalik bir yaratık olacak.

Büyük bir başarısızlık olarak kabul edilen ilk Justice League filminin ardından beklentileri fazlasıyla artıran Justice League: Zack Snyder’ın seyircilerle buluşmasına yaklaşık 1 ay gibi bir süre kaldı. Filmin yeni fragmanı öncesinde kısa bir Steppenwolf klibi yayınlayan yönetmen Zack Snyder, böylece filmin ana kötüsünü yeniden asıl yorumladıklarını göstermiş oldu.

Yalnızca 15 saniye uzunluğunda olan video, kurgu masasında yer alan bir monitörde oynatılan siyah beyaz bir Steppenwolf sahnesi gösteriyor. Görünümü baştan aşağı yenilenen Steppenwolf, artık çok daha metalik, görkemli ve “ürkütücü” görünüyor. Elbetteki böylesine kısa bir kesite bakarak “olmuş bu” demek çok da mümkün değil.

Zack Snyder, paylaşmış olduğu videonun açıklamasında ise “Bu, beklediğimiz gibi vahşi Steppenwolf” ifadelerini kullandı. Yeni Steppenwolf’un seyirciler tarafından nasıl yorumlar alacağını şimdiden kestirmek zor ancak ilk filmdekiyle kıyasladığımızda “kötü” bir karaktere çok daha fazla benzediğini söylemek mümkün.

Joss Whedon tarafından yönetilen ilk Justice League filmi “13+” yaş sınırına sahipti. Zack Snyder’ın neredeyse baştan çektiği Justice League: Zack Snyder ise R-Rated (18+) bir film olarak karşımıza çıkacak. dolayısı ile filmde çok daha fazla vahşet ve kötülük göreceğimizi tahmin edebiliriz.

Zack Snyder’ın paylaştığı Steppenwolf klibi

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