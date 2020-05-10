2300 TL’nin Altına Alınabilecek 10 Akıllı Telefon

Gerek döviz kurunun yükselmesi gerekse de 200 dolardan ucuz telefonlar için gelen “gözetim uygulaması” uygun fiyatlı olarak bildiğimiz telefonları pek de uygun hale getirmemeye başladı. Bugün sizlere hala bir nebze “uygun” sayılabilecek 10 akıllı telefon paylaşacağız.

Son dönemde ülkemizde artan döviz kurları akıllı telefonların fiyatlarını önemli ölçüde artırıyor. Bunun üzerine bir de 200 dolardan ucuz telefonlara getirilen “gözetim uygulaması” gelince pek çok akıllı telefonun fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bugün sizlere, internet üzerinden 2300 TL altına satın alabileceğiniz 10 akıllı telefon sunacağız.

Hazırladığımız listedeki akıllı telefonlar 1300 TL ile 2300 TL arasında ve hepsi Türkiye’de internet üzerinden bulunabiliyor. Elbette internette satılan telefon fiyatlarında satıcısına göre oynama var. Listemizde, telefonların internet üzerinde hangi fiyat aralıklarında satıldıklarından bahsedeceğiz. Bu telefon fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni zamlar gelebileceğini de hatırlatarak listemize başlayalım.

2300 TL altına alınabilecek 10 akıllı telefon

Oppo A5s

Fiyat Aralığı: 1.300 TL - 1500 TL

6,2 inçlik HD+ bir ekrana sahip olan Oppo A5s, listemizin en uygun fiyatlı telefonu. İnternette biraz araştırma yaptığınızda 1300 TL civarında bulabileceğiniz akıllı telefon, MediaTek’in Helio P35 yonga setini kullanıyor. Telefonda ayrıca 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor.

Oppo A5s teknik özellikleri:

Ekran: 6,2 inç HD+ (720 x 1520 piksel) LCD ekran

Yonga Seti: MediaTek Helio P35

RAM 3 GB

Depolama Alanı: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP ana sensör, 2 MP ikincil sensör

Ön Kamera 8 MP

Batarya: 4230 mAh

Xiaomi Redmi 8 64 GB

Fiyat Aralığı: 1800 TL - 1900 TL

Batarya ve kamera özelliğiyle dikkat çeken Xiaomi Redmi 8, 6,22 inçlik bir ekranla geliyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunan telefon Qualcomm’un Snapdragon 439 yonga setine sahip.

Xiaomi Redmi 8 64 GB teknik özellikleri

Ekran: 6.22 inç HD+ (720 x 1520 piksel) LCD ekran

Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 439

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 64 GB

Arka Kamera: 13 MP ana sensör, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5000 mAh

Samsung Galaxy A20s

Fiyat Aralığı: 1800 TL - 1900 TL

Geçen sene bu zamanlarda tanıtılan akıllı telefon, Exynos’un 7884 yonga setini kullanıyor. 6,4 inçlik büyük bir ekranla gelen cihaz, 3 GB RAM’e ve 32 GB depolama alanına sahip.

Samsung Galaxy A20s teknik özellikleri

Ekran: 6,4 inç HD+ (720 x 1560 piksel) LCD ekran

Yonga Seti: Exynos 7884

RAM: 3 GB

Depolama Alanı: 32 GB

Arka Kamera: 13 MP ana sensör, 5 MP ultra geniş açılı sensör

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4000 mAh

Xiaomi Redmi Note 8

Fiyat Aralığı: 2200 TL - 2300 TL

Xiaomi’nin fiyat / performans pazarında en çok sevilen akıllı telefonlarından olan Redmi Note 8 Pro, dörtlü arka kamera kurulumuyla, fotoğraf çekmeyi seven müşterileri cezbediyor.

Xiaomi Redmi Note 8 teknik özellikleri

Ekran: 6,3 inç Full HD+ (1080 x 2340 piksel) IPS LCD ekran

Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 665

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 64 GB

Arka Kamera: 48 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 13 MP geniş açılı sensör

Batarya: 4000 mAh

Huawei Y9 Prime 2019

Fiyat Aralığı: 2300 TL - 2500 TL

6,59 inçlik devasa bir ekrana sahip olan Huawei Y9 Prime, açılır - kapanır kamerasıyla ön tarafı tamamen ekran olarak kullanabiliyor. Cihazda 4000 mAh batarya bulunduğunu hatırlatalım.

Huawei Y9 Prime 2019 teknik özellikleri

Ekran: 6,59 inç Full HD+ (1080 x 2340 piksel) IPS LCD ekran

Yonga Seti: Kirin 710F

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 64 GB

Arka Kamera: 16 MP geniş sensör, 8 MP ultra geniş sensör, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: Açılır kapanır sistemli 16 MP sensör

Batarya: 4000 mAh

Huawei P30 Lite 64 GB

Fiyat Aralığı: 2100 TL - 2200 TL

Huawei’nin geçen sene satışa sunduğu fiyat - performans telefonu P30 Lite, özellikle kamerasıyla dikkat çeken telefonlardan. 3340 mAh gibi nispeten küçük bir bataryaya sahip olan telefon, 6,15 inçlik bir ekranla geliyor. Ekranın küçük olması ise bataryanın daha uzun süre dayanabilmesini sağlıyor.

Huawei P30 Lite 64 GB teknik özellikleri

Ekran: 6,15 inç FULL HD+ (1080 x 2312 piksel) IPS LCD ekran

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 64 GB

Arka Kamera: 24 MP geniş açılı sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 32 MP geniş açılı sensör

Batarya: 3340 mAh

Oppo A9 2020

Fiyat Aralığı: 2150 TL - 2200 TL

Qualcomm’un Snapdragon 665 yonga setiyle karşımıza çıkan akıllı telefon, uygun fiyatlı telefonlar arasında iddialı olanlardan. Telefonun en dikkat çeken özelliği ise dörtlü arka kamera kurulumu.

Oppo A9 2020 teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç HD+ (720 x 1600 piksel) IPS LCD ekran

Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 665

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP geniş açılı sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP derinlik sensörü, 2 MP

Ön Kamera:16 MP geniş açılı sensör

Batarya: 5000 mAh

Honor 9X 128 GB

Fiyat Aralığı: 2150 TL - 2300 TL

6,59 inçlik ekranıyla neredeyse tablet boyutuna ulaşan Honor 9X, kamerasıyla beğeni toplayan akıllı telefonlar arasında. Cihazda ana sensörü 48 MP olacak şekilde üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor.

Honor 9X 128 GB teknik özellikleri

Ekran: 6,59 inç Full HD+ (1080 x 2340 piksel) IPS LCD ekran

Yonga Seti: Kirin 710F

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP geniş açılı sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 16 MP açılır - kapanır sensör

Batarya: 4000 mAh

Honor 20 Lite

Fiyat Aralığı: 2200 TL - 2250 TL

Huawei’nin alt markası Honor’ın geçen sene bu zamanlarda çıkardığı ve çok fazla beğenilen modellerinden olan Honor 20 Lite, 6,21 inçlik ekrana sahip. 4 GB RAM’e sahip telefon, özellikle 32 MP’lik ön kamerasıyla dikkat çekiyor.

Honor 20 Lite teknik özellikleri

Ekran: 6,21 inç Full HD+ (1080 x 2340 piksel) IPS LCD ekran

Yonga Seti: Kirin 710

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 128 GB

Arka Kamera: 24 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 32 MP geniş açılı sensör

Batarya: 3400 mAh

Nokia 8

Fiyat Aralığı: 2250 TL - 2550 TL

Listedeki diğer akıllı telefonlara göre biraz daha eski bir telefon olan Nokia 8, yine de listemizde bir öneri olarak yer alıyor. 5,3 inçlik bir ekranla gelen cihazın en çok beğenilen yerleri 2K ekranı ve bir dönemin amiral gemisi yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 835’le geliyor olması. Telefon yaşlı olduğu için en büyük sorunu yazılım desteği olabilir. İlk olarak 2017 yılında çıkan telefon şu anda Android 9.0’ı almış vaziyette.

Nokia 8 teknik özellikleri

Ekran: 5,3 inç 2K (1440 x 2560 piksel) IPS LCD ekran

Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 835

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 64 GB

Arka Kamera: 13 MP, 13 MP

Ön Kamera: 13 MP geniş açılı sensör

Batarya: 3090 mAh

Listemiz şimdilik burada bitiyor. Peki, sizce bu dönemde fiyat performans olarak alınası en uygun akıllı telefon hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.