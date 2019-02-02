Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, Zenfone Max Pro M2 kullanıcılarının Android Pie Beta testine katılabilmeleri için alımları başlattı. Haberdeki bağlantıdan kayıt sitesine ulaşabileceğiniz testin amacı, kullanıcıların geri bildirimleriyle Asus'un daha kararlı bir güncelleme sunmayı amaçlaması.

Asus, Zenfone Max Pro M2 kullanıcılarının Android Pie Beta sürümüne katılmalarını sağlayan bir program duyurdu. Bu uygulama sayesinde Pie güncellemesi indirilebilir durumda. Haberimizde nasıl indirebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Tayvan merkezli teknoloji şirketi, problemsiz sürümü müşterilerine sunmadan önce onların geri bildirimlerini bekliyor. Asus'un geri bildirim alacağı kullanıcılarda aradığı şartlar şu şekilde:

Zenfone Max Pro M2 sahibi olmak.

Beta testi için IMEI, seri numarası ve donanım bilgisi vermeye istekli olmak.

Andoid işletim sistemine aşina olmak.

İngilizce geri bildirim okuyabiliyor ve yazabiliyor olmak.

Zenfone Max Pro M2'nin Android Pie Beta sürümünü nasıl indirebilirsiniz?

Zenfone Max Pro M2'nin Android Pie Beta testine katılmak için öncelikle resmi beta sitesine giriş yapın. Bu site üzerinden kaydınızı yaptıktan sonra bir beta yazılım güncellemesi alacaksınız. Ancak bu güncellemeden önce tabii ki şirketin sizi onaylayıp onaylamadığını söylediği bir elektronik posta ile haber alacaksınız.

Test programına dahil olacak kullanıcılar, beta programından çıkış yapmadıkları sürece cihazlarını eski sürümlerine güncellemeyeceklerini bilmeliler.