Zincir marketlerle ilgili soruşturma, şirketlerin hisse senetlerine de zarar verdi. Ceza alan zincir marketlerin tümü, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladılar. Bir nebze toparlanma emareleri görünüyor olsa da durum pek iyi değil.

Bir süredir gündemimizin ana unsurlarından bir tanesini oluşturan zincir marketler, borsada değer kaybetmeye başladılar. Rekabet Kurumu'nun açtığı soruşturma kapsamında "suçlu" bulunan ve tarihi bir ceza ödemekle karşı karşıya kalan zincir marketlere ait hisse senetleri, yeni haftaya satıcıların baskınlığıyla başladılar. Bu da zincir marketlerin hisse senedi değerlerinin düşmesine neden oldu.

BİST 100 verilerine bakıldığında; işlemlerin başlaması ile Migros'taki değer kaybının yüzde 3,18, Şok'taki değer kaybının yüzde 2,70, BİM'deki değer kaybının yüzde 2, CarrefourSA'daki değer kaybının ise yüzde 0,15'e ulaştığını görüyoruz. Saat 11:38 itibarıyla ise bir nebze olsa toparlanma söz konusu. Bu bağlamda; Migros'un hisse senetlerinin güncel değer kaybı yüzde 1,02, Şok'taki değer kaybı yüzde 1,1, CarrefourSA'daki değer kaybı ise yüzde 1,78 civarında. BİM ise değer kaybını sıfırladıktan sonra, yüzde 0,5 civarında değerlenmiş durumda.

Zincir marketlerin hisse senetleri, neden sert bir düşüş gösterdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan gıda fiyatlarından ülkemizde hizmet veren 5 zincir marketi sorumlu tutmuştu. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu harekete geçerek, zincir marketler için soruşturma kararı aldılar. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen toplantıda yapıdan sözlü savunmada ise fiyat artışlarının zorunluluk olduğu ifade edildi. Rekabet Kurumu, Cuma günü ise zincir marketlerle ilgili nihai kararını verdi.

Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklamalara göre;

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’ye 958.129.194,39 TL,

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’ye 142.469.772,07 TL,

Migros Ticaret A.Ş.’ye 517.672.762,75 TL,

Şok Marketler Ticaret A.Ş.’ye 384.369.037,15 TL,

(A101) Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye 646.582.329,39 TL,

idari para cezası uygulandı. Ancak zincir marketler, bu iddiaları reddederek konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu. Bu bağlamda; KAP'a açıklama yapan ilk şirket Migros oldu. Ayrıca BİM ve Şok da Migros'unkine benzer bir açıklamayla dava açılacağını duyurdular. İşte bu olumsuz haberler ile belirsizlikler, şirketlerin hisse senetleri fiyatlarına doğrudan yansımış oldu.