Zoe Saldana, Gamora ile İlgili İpucu Vermiş Olabilir mi?

Marvel, Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı'nın devamı niteliğindeki Yenilmezler 4'ün adını açıklamamış olsa da filmde birçok "ölü" karakterin geri geleceğini biliyoruz. Gamora'yı oynayan Zoe Saldana'nın paylaştığı bir fotoğraf ise bir ipucu veriyor olabilir.

Marvel, Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı'yla beraber olağanüstü bir başarı elde etmiş ve birçok soruyu da beraberinde getirmişti. Thanos'un parmağını şıklatmasıyla kahramanlarımızın yarısı yok olmuş, diğer yarısı ise hayatta kalmıştı. Bu olaydan önce trajik ölüm sahnesini izlediğimiz Gamora ise Ruh Taşı'na kurban gitmişti.

Marvel Yenilmezler 4'ün adını veya konusunu hala açıklamamış olsa da ölen karakterlerin bir şekilde geri geleceğini biliyoruz. Daha önce birçok oyuncu filmin yeniden çekimlerinden (reshoot) görüntüler paylaşmış ve bizleri heyecanlandırmıştı. Yeniden çekim süreci sona ererken, Gamora'yı oynayan Zoe Saldana Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafının altına filmle çok alakası olmayan bir yorum ekleyen Zoe Saldana, bize bir şeyler demeye çalışıyor olabileceği gibi bu gönderi aslında hiçbir şey ifade etmiyor da olabilir. Dün de Nebula'yı oynayan Karen Gillan kendisinin son çekim günü olduğu belirten bir fotoğrafını Instagram hikayesinde paylaşmıştı.

Yenilmezler 4'ün adının ne zaman açıklanacağı veya fragmanının ne zaman çıkacağı hakkında bir şey bilmesek de kasım ve aralık aylarında yeni şeyler beklememiz çok da mantıksız olmayacaktır.