Zomato, İddialara Göre Türkiye'den İkinci Kez Çekiliyor

Restoran rehberi Zomato, ortaya iddialara göre Türkiye'den ikinci kez çekilme kararı aldı. 2017 yılında Türkiye pazarından ayrılan ve bir sene sonra geri dönen şirketin, paket servis piyasasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle tekrar çekileceği belirtildi.

Restoranlar hakkında menü, fiyatlandırma ve müşteri gibi rehberlik sunan Zomato, kullanıcılara sadece rehberlik etmekle kalmayıp yakın bir zamanda online yemek siparişi hizmetine de başlamıştı. Şirket, daha önce 2017 yılında Türkiye’den çekilme kararı almış, bir sonraki sene içerisinde de pazara tekrar giriş yapmıştı.

Ortaya atılan iddialara göre Zomato, bir kez daha Türkiye’den çekilme kararı alıyor. Bu kararın altında yatan en büyük sebep ise paket servis piyasasında yaşanan sıkıntılar olarak gösteriliyor.

Şirket, çalışanlarını mağdur etmemek için çeşitli önlemler aldığını dile getirdi

Şirket, 2017 yılında Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi ve Türkiye’deki yemek sektörünün kompleks yapısı sebebiyle pazardan çekileceğini açıklamıştı. Ünlü restoran rehberi, bu yıl ile alakalı kararları hakkında detaylı bir açıklama yapmadı.

Türkiye’de yaklaşık 300 kişilik bir çalışma ekibine sahip olan Zomato, hem çalışanlarını hem de iş ortaklarını mağdur etmemek için önceden önlem aldığını dile getirdi.