ZTE, en popüler akıllı telefonlarını üreten Nubia ve Redmagic markalarının Türkiye'ye geleceğini resmen duyurdu. Dağıtımı üstlenen şirket de açıklandı.

Dünya çapında akıllı telefon sektöründe yükselişini sürdüren ZTE, bugün Türkiye için heyecanlandıran bir açıklama paylaştı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunduğu bildiride en popüler telefonlarını kapsayan Nubia ve Redmagic markalarının Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

2012 yılında ZTE bünyesinde kurulan Nubia, ZTE’nin hisselerini %49,9’a düşürmesiyle bağımsız bir markaya dönüşse de halen ZTE’yle ilişkili olarak telefonlarını piyasaya sürüyor. 2018 yılında Nubia bünyesinde kurulan Redmagic ise günümüzün en popüler oyuncu telefonlarını piyasaya sürüyor.

ZTE tarafından KAP’a sunulan bildiri:

“Şirketimiz ile Dünya'nın önde gelen cep telefonu üreticilerinden ZTE ile "ZTE Nubia ve Redmagic" marka cep telefonu ve aksesuarların Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin münhasır satış ve dağıtım protokolü imzalamıştır. 160 Ülkeden fazla ülkede ve bölgede global telekom operatörlerine, kamu ve özel müşterilere ve tüketicilere hizmet eden ZTE, 33.000'den fazla çalışanı ve gelirinin %16.4'ünü ARGE yatırımlarına ayırma stratejisi ile en yenilikçi ve yaratıcı teknoloji, ürün ve çözümleri Dünya'daki nüfusun 4'te 1'inden fazlasına ulaştırmaktadır. Şirketimiz özellikle "Nubia" markalı cep telefonlarının, 3D Tabletlerin, Akıllı Saatlerin ve ‘Redmagic' markalı oyun telefonlarının Türkiye pazarına sunulması amacı ile çalışmalarına hız verecektir.

Bu anlaşmanın Şirketimizin cirosunu önemli yönde etkilemesi beklenmektedir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.”

ZTE’nin Nubia ve Redmagic telefonları neler sunuyor?

ZTE’nin Nubia markası, şirketin sadece akıllı telefonlarını değil, tabletlerini ve akıllı saatlerini de kapsıyor. Bu marka altında çıkan akıllı telefonlar ise genellikle orta-üst ve üst segmentte yer alıyor.

Redmagic telefonları ise tamamen mobil oyunculuğa odaklı, en yüksek donanıma sahip olan telefonları kapsıyor. Bu telefonlarda, standart telefonlarda bulunmayan ve işlemciden bağımsız, sadece oyun deneyimine yarar sağlayan çipler, soğutma sistemleri ve tasarımlar sunuluyor.

ZTE’nin her iki markasını da ön plana çıkaran en önemli faktör ise telefonların, aynı donanıma ve hatta biraz daha düşük donanımlı olan rakiplerine göre daha uygun fiyata sahip olması. Türkiye’deki durumu ise cihazların satışa sunulmasıyla net bir şekilde göreceğiz.

ZTE Nubia ve Redmagic telefonlar, Türkiye’ye Arena Bilgisayar aracılığıyla getirilecek:

ZTE’nin popüler iki markası da Arena Bilgisayar aracılığıyla ülkemize gelecek. ZTE ve Arena Bilgisayar, telefon ve aksesuarların Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin münhasır satış ve dağıtım protokolünü imzaladı.