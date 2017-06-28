Arizona'da sıcaklık rekora koşuyor. Şehir, 47 derece ile adeta yavaş yavaş eriyor. İnsanlar bu sıcaklarla baş etmek için birbirinden ilginç yöntemler geliştirdi.

Ülkemizin sıcaklarıyla ünlü Antalya, Adana, İzmir gibi şehirler adeta ateş atıyor, ancak yine de halimize şükretmemiz lazım. Amerika’nın Arizona eyaletinde yer alan Phoenix’te, neredeyse en son 1990 yılında yaşanan sıcaklığa ulaşıldı. 1990 yılında 50 dereceye ulaşan sıcaklık, gün itibari ile 47 dereceyi görmüş durumda.

Betonun bile eridiği göze çarparken, insanların bu sıcakla nasıl başa çıktığıyla alakalı birkaç görsel derledik. Gelin Phoenix’te yaşanan efsane sıcaklarla insanların baş etme yöntemi ve sıcaklığın etkileriyle alakalı görsellere şöyle bir göz atalım;

Araba kaputlarında rahatlıkla kurabiye pişirebilirsiniz. Bunun için fırın kullanmanıza gerek yok.

Komşularının duvarına benzeyen taş duvarlara taş gibi görünen plastik duvarlar karşılık verirseniz olacağı buydu.

Araba kullanırken eldiven kullanmak hayat kurtarır.

Kentin sokak işaretleri bile erimenin kurbanı oldu. Boyalar eriyerek taşıtlara zor zamanlar yaşattı.

Arizona, Mesa’daki ısıya dayanamayan plastik posta kutusu.

Köpeklerin ayakları da betona bastıkça sıcaktan yanabiliyor. Bu yüzden sokak hayvanlarına ısıdan korunmaları için kauçuk taban takılmış.

Arizona Hava Durumu haritası. Adeta ateş atıyor.

Arizona’nın sıcakları, sıcak ve kuraklığa dayanması ile ünlü kaktüsleri bile eğdi.

Aşırı sıcaklardan dolayı uçaklar kalkamıyor.

Çöllerin efendisi akrepler bile havuzlara kaçıyor.