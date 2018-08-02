Beyninin Bir Kısmı Alınsa da İyileşen 6 Yaşındaki Çocuk

Bundan 4 yıl önce doktorlar, 6 yaşındaki bir çocuğun şiddetli nöbetlerini engellemek adına, beynindeki önemli bazı yerleri alma kararı verdiler. Çocuk ölümcül nöbetlerden kurtuldu. Hatta öyle bir iyileşti ki bilim dünyasını şaşkına çevirip, beynimizin gizemlerini aydınlattı.

ABD’de yer alan Carnegie Mellon Üniversitesi bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, insan beynini anlamamız için önemli bir yol kat edilmesini sağladı. Adı açıklanmayan Amerikalı U.D.’nin, bundan 4 yıl önce 6 yaşındayken yapılan beyin ameliyatından elde edilen bulgular, söz konusu araştırmanın çıkış noktası oldular.

Araştırmaya geçmeden önce tıbbi bir terim olan “lobektomi” terimini açmak gerekiyor. Akciğer, karaciğer, tiroid bezi ya da beyin gibi organlardan, bir parçanın ya da bölümün cerrahi müdahale aracılığıyla alınmasıdır. Söz konusu beyin olduğunda bu operasyonlara "anterior temporal lobektomi" adı verilir. Bahsi geçen araştırmadaki ameliyat olan çocuk da bu işleme tabi tutulmuştu.

Çocuğun giderek artan nöbetlerini takiben doktorlar, beynindeki oksipital lobun tamamını ve temporal lobun da bir kısmını aldılar. Oksipital lob, beyindeki 4 lobun en küçüğü olmakla birlikte oldukça önemli işlevlere sahiptir. Zira burası görme duyumuzun merkezidir. Görsel bilgiler de bu bölümde işlenerek kortekse aktarılırlar. Kısmen alınan diğer temporal lob ise duyma, hafıza ve konuşma fonksiyonlarının algılama işlevlerini yüklenir. Her iki lob da yaşamsal açıdan son derece kritiktir.

Ameliyattan 3 yıl sonra, çocuğun sadece sol gözü görmüyor. Ayrıca görsel işleme sisteminin hayati önem taşıyan kısımlarının alınmasına rağmen beynindeki sağ loblar, eksik lobun yerini almaya başlamış durumda. Yüzeyleri ve nesneleri tanımlamak için çocuğun beyni, görsel işlevden sorumlu olan lobu olmadığı için başka lobu kullanmaya başladı. Bu durum da insan beyni ile ilgili inanılması güç bir gelişmeyi gün yüzüne çıkarttı. Beynimiz, eksik olsa bile görev paylaşımı yapabiliyor.

Görünen o ki U.D.’nin beyni kayıp olan kısımlarına rağmen kendisini tamamlamayı, tabiri caizse yeniden canlandırmayı başardı. Araştırmaya katılan psikoloji profesörü Marlene Behrmann, “Bu bulgular, çocukların beyin gelişimi sırasında görme sistemini detaylı bir şekilde tanımlamaktadır. Aynı zamanda korteksin görsel sistemine ışık tutabilirler. Nörologların ve beyin cerrahlarının, beyinde mümkün olan değişimleri anlamasına yardımcı olabilirler.” dedi.

Araştırmacılar, genç dostumuzun beyin aktivitelerini analiz etmek için fMRI adı verilen teknikle taramalar yaptılar. Yüzleri, sesleri ve kelimeleri, karmaşık görselleri nasıl işlediği takip edildi.

Araştırmacılar ilerlemesini izlemek için fMRI beyin taramalarını kullandı ve yüzleri, nesneleri ve kelimeleri işlemek gibi karmaşık görsel işlevleri nasıl gerçekleştirdiğini değerlendirdiler. Elde edilen sonuçlar, çocuğun beynindeki eksik kısımların, var olan kısımlar tarafından telafi edilemeye çalışıldığını gösterdi. Ayrıca IQ seviyesi beklenen ortalamanın üzerinde kalan U.D., dil ve görsel beceri açısından son derece yaşına uygun durumda.

Doktorlara göre çocuğun en büyük sorunu hala tüm görsel alanı görememesi. Sol tarafına düşen herhangi bir bilgi çocuğun beyni tarafından -çocuk onu görse bile- işlenmiyor. Yine de çocuk, ilgili uyarana başını ya da gözlerini çevirdiğinde bu durumu telafi edebiliyor.

Beynin belirli ve oldukça hayati kısımları olmadan yaşayan çocuğun inanması güç iyileşme düzeyi, bilim dünyasını hayran bırakıyor. Araştırmacılar, bu sonuçların yeni teoriler ve araştırma konuları ortaya çıkartacağını söylüyorlar.

Araştırma bize gösteriyor ki insan beyni, son derece güçlü olmanın yanı sıra uyarlanabilir, kendisini geliştirebilir, telafi edilebilir bir yapıya sahip.