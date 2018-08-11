Aralarında Apple, Windows, Sony gibi şirketlerin bulunduğu günümüz teknolojisinin atası olma niteliği taşıyan 9 farklı teknolojik atılımı sizler için derledik.

Günümüzde yoğun bir şekilde kullandığımız ileri teknoloji televizyonlarımız, konsollarımız, bilgisayarlarımız ve akıllı telefonlarımız gibi birçok cihazın temeli, 80’li yıllarda piyasaya sürelen ve tarihin akışını değiştiren icatlara ve inovasyonlara dayanıyor. Her ne kadar 2000’li yılların gelişiyle birlikte teknoloji global çapta, hızla yayılan bir hale bürünse de konu 80’li yıllar olduğunda, bahsi geçen cihazların ülkemize ulaşması bir hayli uzun zaman aldı. Bu yüzden sizler için hazırladığımız 80’li yıllara damgasını vuran teknolojik gelişmelere ait liste, ülkemiz için farkılılar gösterebilir. Hazırsanız başlıyoruz…

Sony Walkman

1980 yılında ABD ve İngiltere’de piyasaya sürülen bu cihaz devrim niteliğindeki taşınabilir ve kişiye özel müzik dinletebilme yetisiyle, iPod ve türevi cihazların atası olmuştur. O dönem ortalama 150 dolar civarı bir etiket fiyatına sahip olan bu kaset çalar, sunduğu yeni teknoloji itibari ile ücretini sonuna kadar hak ediyordu.

CD

Oldukça uzun bir süre teknoloji dünyasında yer kaplamış olan CD’ler günümüzde yavaş yavaş yerini digital platformlara ve sanal hafıza disklerine bırakmış olsa da 1982 yılından bu yana varlığını hala sürdürüyor. İlk olarak Sony ve Philips’in ortak çalışması sonucu oluşturulan CD’ler, disketlerin tahtını yavaş yavaş kırarak bilgisayar ile ilgili her konuda en önemli harici kaynak olmayı başardı. Müzik, oyun, eğlence ve depolama gibi birçok formatta aktif rol oynayan CD’ler, teknolojinin daha da geliştiği dönemde farklı platformlarda da görevler aldı.

Microsoft Windows





Kökeni 1980’e dayanan Windows 1.0, 1985 yılında Apple’ın yazılımından hemen sonra ortaya atıldı. Günümüzde yapabildiklerimizin sınırı olmayan Windows, dönem itibariyle MS-DOS tabanlı yapısı ile birlikte Paint, Kontrol Paneli ve Not Defteri özellikleri barındırıyordu.

Apple Macintosh

İlk olarak 1984 yılında piyasaya sürülen bu teknolojik atılım, Steve Jobs’un dehasının ilk yansımalarından biri haline geldi. Apple’ın kendini dünyaya kanıtladığı Macintosh, günümüz Mac teknolojisinin temellerini attı.

IBM 5150

1981 yılında piyasaya sürülen ve satış rakaplarını takiben bilgisayar teknolojisini evlere taşıyan ilk cihaz olmayı başaran 5150, günümüzde ev bilgisayarlarının yaygın bir hale gelmesinde atılan en büyük adım olarak lanse ediliyor. Dönem itibariyle 64KB RAM ve 16 bit 4.77 Mhz işlemci barındıran cihaz; 2000 dolarlık satış fiyatı ile pahalı gibi de gelse, dönemin şartları düşünüldüğünde son derece makul bir fiyata üstün bir teknoloji sunuyordu.

Gameboy

Taşınabilir oyun araçlarının günümüzde oldukça yaygın bir hal almasında en temel etken, bu fikre dair ilk atılımlardan olan Nintendo Game Boy’a dayanıyor. 1989 yılı itibariyle oyun keyfini sokaklara, yatak odalarına, kısacası insanın bulunduğu her noktaya özgürce taşıyan bu cihaz; uzunca bir dönem dünya çapında bir ikon haline geldi.

VHS vs Betamax

Günümüz DVD oynatıcılarının ve ev sinema sistemlerinin atası olan bu iki teknoloji, kendi içinde birçok fanatik barındırıyordu. İnsanları hangisinin daha iyi olduğu konusunda ikiye bölen VHS ve Betamax, günümüzde hala belli bir yaş kitlesinin özlemle andığı video izleme teknolojisi, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Motorola DynaTAC 8000x

Günümüz cep telefonlarının fikir olarak ilk örneği olan bu cihaz, tarihin akışını değiştiren cihazların başında geliyor. 1973 yılında fikri ortaya atılan ancak 1983 yılında piyasaya sürülebilen cihaz, 4000 dolarlık fiyatıyla prestij bir ürün olarak satışa sunuluyordu. 8000X, 785 gram ağırlığı ve 25 cm’lik boyutunda bir tasarıma sahipti.

ZX Spectrum ve Commodore 64

Oyun dünyasında en köklü yeniliklerin gerçekleştiği 80’li yılların en favori cihazlarından olan ZX Spectrum ve Commodore 64, günümüzde inanılmaz hızla gelişen oyun endüstrisinin en değerli atalarıydı. Belli bir sürenin ardından ZX Spectrum içerisinde çalkalanmalar ve Commodore 64’ün başarılı pazarlama sistemi, Commodore’u rakibine göre çok daha popüler bir hale getirmişti.