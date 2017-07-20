Amazon'un Sesli Asistanı Alexa Android'e Geliyor

Amazon, daha önce iOS cihazlar için sunduğu sesli asistanı Alexa'yı Android cihazlara da getirmeye hazırlanıyor. Üstelik Alexa artık çok daha 'akıllı'.

Amazon'un sesli asistanı için yaptığı 'Alexa heryerde' yaklaşımı, yapay zekayı agresif bir şekilde her cihaza yerleştirmek istediğinin bir göstergesi.

Telefonunda Amazon'un alış-veriş uygulaması bulunan kişiler, önümüzdeki haftadan itibaren gittikçe büyüyen bir Android cihaz listesi ile karşılaşacaklar. Amazon Echo sahipleri de, cihaz üzerinden bildirimler almaya başlayacak. Şirket, bugün TechCrunch'da özelliğin geleceğini doğruladı.

Haberimizin ana konusu Alexa'ya gelecek olursak. Echo cihazları ile Alexa'yı hemen herşey için kullanabileceksiniz. Örneğin; hava durumunu sorabilir, sipariş verebilir ya da genel web sorguları yapabilirsiniz.

Alexa, iPhone'larda Mart ayında kullanıma sunulmuştu. Amazon, Android versiyonunun da yakın zamanda geleceğini söyledi.