  • AMD, Ayna ile Video Çeken Türk Çocuk İçin Kolları Sıvadı

AMD, Ayna ile Video Çeken Genç Türk YouTuber İçin Kolları Sıvadı

2 dk okuma süresi
146
23
11
6
4
AMD, Ayna ile Video Çeken Genç Türk YouTuber İçin Kolları Sıvadı
Geçtiğimiz günlerde isminden çok sık bahsettiren Recep için bilgisayar bileşenleri üreticisi AMD kolları sıvadı. AMD, Recep kardeşimize sponsor olmak istiyor.

Sosyal medyada hızlı bir şekilde gündeme oturan Recep'in yayınladığı videonun izlenme sayısı 230.000'i aşmış durumda. Azmiyle övgü toplayan Recep, bu sayede pek çok YouTuber'dan da teşekkür mesajı almıştı. Yayınladığı videoda nispeten eski nesil bir monitöre sahip olduğu anlaşılan Recep'in, videolarını bilgisayar dışında başka bir kameradan çektiği için de, bilgisayarının donanımının güçsüz olduğu varsayılıyordu.

Recep Baba olarak tanınan Recep Dursun henüz 12 yaşında. Ünlü bir YouTuber olmak isteyen Recep'in bu hayali kısmen gerçekleşmiş olsa da, çok yakında AMD'nin katkılarıyla tam donanımlı bir YouTuber olabilecek.  Bu tarz küçük yaşta kişiler takip ettiği YouTuber'ları örnek alıyor. Ancak Recep gibi bazı kişiler oldukça yaratıcı. Kendi imkanlarını yaratıp YouTube'a videolarını yüklüyorlar.

Ryzen serisi ile birçok YouTuber'ın ve oyuncunun gönlünde taht kurmuş olan AMD, Recep'te olan potansiyeli keşfetmiş durumda. Bu sebeple Recep için bilgisayar sponsoru olmay isteyen AMD Türkiye yetkilisi Tem Agency, genç YouTuber'a ekipman desteği sunacak. Şu anda Recep Dursun ve ailesine ulaşmaya çalıştıklarını belirten TEM Agency, Recep'e bilgisayar ve ekipman desteği sağlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.
İLGİLİ HABER

Zekasıyla Yüzünüzü Güldürecek Genç Türk YouTuber’ın Akılalmaz Kamera Çözümü!

Ülkemizde Recep gibi gelecek nesillerin olması umudumuzu yitirmemek için güzel bir neden. Hayalleri peşinde koşan çocuklara AMD gibi firmaların da imkan sağlaması güzel bir detay.

 

Etiketler: amd, ayna facecam
146
23
11
6
4
Emoji İle Tepki Ver
146
23
11
6
4