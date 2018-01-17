Android Telefonunuzu Para Harcamadan Yenilemenin 4 Yolu!

Günümüzde mevcut olarak kullandığı telefondan memnun olmayan ve yenisini de alacak ekonomik rahatlığa sahip olmayan kullanıcı sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Bu tip kullanıcılar için sizlere güzel bir rehber hazırladık.

An itibarı ile ekomomik olarak zor dönemden geçen ve telefonunu yenilemek istemesine rağmen bunu gerçekleştiremeyen kullanıcılardansanız, yeni bir telefon almadan da, mevcut telefonunuzu çok daha keyif alabileceğiniz ve performansından daha memnun olabileceğiniz bir hale getirmemiz mümkün. Bu yazımızda sizlere 4 adımda bu yöntemlerin neler olduğundan söz edeceğiz.

1. Güncel ve Yeni Bir Yazılım

Yeni telefonlar piyasaya çıktıkça, eskilerinin güncelleme almaması bilindik bir pazarlama stratejisi. Firmalar telefonlarının çeşitli sorunlarını gidermeden yeni bir model yapma yoluna gidiyorlar ve bu sayede kullanıcıların bir çoğu mağduriyet yaşıyor. Bu durumda bizim yapmamız gereken telefonumuz için sağlam bir 'custom rom' arayışına girmek.

Custom Rom piyasası yoğun ve içerisinde kaybolması oldukça kolay olan bir piyasa. İndirip kurduğunuz rom'un telefonla uyumsuz olması, Wi-Fi bağlantısının çalışmaması vs. gibi bir çok sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Bunlardan kaçınmak için piyasadaki en güvenilir ve sağlam rom olan LineageOS'i denemenizi öneriyoruz. Android kullanıcıları tarafından efsane olarak adlandırılan ve 2016 yılında kepenkleri kapatan CyanogenMod'un yapımcıları tarafından geliştirilen LineageOS, sağlam özelliklerinin yanında inanılmaz geniş bir cihaz desteğine sahip. Öyle ki şu an sitede Samsung Galaxy S3 için dahi rom bulunuyor.

LineageOS'nin sitesine buradan erişebilirsiniz.

2. Launcher Değiştirmek

Telefonla gelen stok launcher dışında farklı bir launcher kullanmak hem performans hem de görsellik açısından sizlere yeni bir deneyim kazandıracaktır. Aşağıda sizlere deneyimlediğimiz ve en çok işinize yarayacağını düşündüğüm launcher yazılımlarını listeliyoruz. Hangi özellik sizin için daha önemliyse onu seçebilirsiniz.

En Çok Özelleştirme Seçenekleri Barındıran: Nova Launcher

Hızlı, Hafif ve Ücretsiz: Evie Launcher

Katıksız Bir Google Deneyimi: Google Now Launcher

3. Daha İyi Kamera Deneyimi

Bu konuda yapabileceğiniz 2 şey var: Biri modlanmış yazılımlarla kameranızın performansını arttırmak, bir diğeri de telefonunuz için yeni bir lens satın almak. Tabi ki ikinci yöntem direk olarak aklımıza 'Ona o parayı vereceğime üstüne para koyar telefon alırım' fikrini getirdiği için modlanmış kameraları deneyebilir ve telefonunuzun kamerasının sınırlarını zorlayabilirsiniz.

Konuyla alakalı geçtiğimiz günlerde yaptığımız haber sizler için iyi bir rehber olacaktır:

4. Telefonunuz Yavaşlıyorsa...

Bu konuda ekseriyetle akıllara gelen ilk yöntem Clean Master tipi, arka plan uygulamalarını kapatan yazılımlarla hız kazanmak ama bunun pratikte hiçbir şeye yaramadığını söyleyebiliriz. Bu hususta da üç farklı yöntem var işinize yarayabilecek:

Telefonu Sıfırlamak: Akla gelen ilk ve en etkili yöntem. Telefon içerisinden 'soft reset' atabilirsiniz ama tavsiyemiz recovery menüsüne girerek temiz bir başlangıç yapmanız. Custom Rom: İlk maddede söz ettiğimiz yöntem telefonunuzu daha etkin ve performansı iyileştirilmiş biçimde kullanmanızı sağlayacaktır. Küçük bir araştırmayla performans canavarı rom'lara erişebilirsiniz. Greenify: Şahsi deneyimlerime göre, android telefonların yavaşlığı ile şarj ve ram sorunlarına çözüm üretebilen tek yazılım Greenify. Dilerseniz ücretsiz versiyonu deneyebilir, beğenirseniz satın alabilirsiniz.

Evet, yazımızda yeni bir telefona gerek duymadan, mevcut telefonunuzdan daha fazla verim almanızı sağlayacak çeşitli önerilerden bahsettik. Sizler de bildiğiniz farklı yöntemleri ve deneyimlerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.