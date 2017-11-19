Yenilenebilir enerji kaynakları ve ucuz enerji imkanları, teknoloji devlerinin yönlerini Danimarka'ya çevirmelerine neden oldu.

Apple’ın Danimarka’daki veri merkezi yakında yeni bir komşu sahibi olabilir. Reuters’in verdiği habere göre arama devi, Apple’ın veri merkezi olarak kullanmayı düşündüğü bölgenin yanında bir arsa satın aldı.

Apple geçtiğimiz Temmuz ayında söz konusu bölgede yeni bir veri merkezi kurmak için 950 milyon dolara arsanın satın alındığını söylemişti. Veri merkezinin 2019 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Google’ da bu yolda devam edecek olursa bu bölge dünyanın en büyük veri merkezi alanlarından biri olacak.

Danimarka’nın enerjiden sorumlu bakanı Lars Christian Lilleholt, söz konusu girişimin, Danimarka’nın, Avrupa içerisinde en çevre dostu ve ucuz imkanlarını sunuyor olmasından kaynaklanıyor olabileceğini söyledi.

Lilleholt’ün yorumları, Temmuz ayında yenilenebilir enerjiyle ilgili olarak bir Apple sözcüsünün yaptığı açıklamalarla uyuşuyor.

“Tüm diğer veri merkezlerimiz gibi Aabenraa’da yapımı planlanan tesis de faaliyete başladığı günden itibaren yüzde yüz yenilenebilir enerji ile çalışacak” demişti Apple’ın İskandinavya bölgesi yöneticisi Erik Stannow.

Google'ın şu an itibariyle satın aldığı arsa ile ilgili herhangi bir planı bulunmuyor fakat firma, bölgede büyümeyi beraberinde getirebileceği düşüncesiyle bu araziyi garanti altına almak istediğini söylüyor. Ek olarak firmanın Danimarka’nın Fredericia bölgesinde de bir başka arazisi bulunuyor.