ATLAS: Türkiye’de Günde 516 Siber Saldırı Gerçekleşiyor

Uluslararası siber saldırı istihbarat ağı ATLAS, ülkemizde Ekim ayı içerisinde günde 516 saldırının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre saldırıların %29’u ABD kaynaklı iken %29’u ise Türkiye içinden gerçekleştirildi. Gelen saldırıların en büyük iki diğer kaynağı ise %21 ile Hollanda ve %20 ile Almanya.

Dünya genelindeki 400 internet servis sağlayıcısının trafik bilgilerini, trendleri ve tehditleri (DDoS saldırıları ve kötü amaçlı yazılımları) inceleyen ATLAS, Türkiye’de özellikle son 6 ayda siber güvenliği tehdit eden olayların giderek arttığını ve yalnızca Ekim ayında 516 siber saldırının gerçekleştirildiğini açıkladı (toplamda ise 16 bin).

ATLAS’ın elde ettiği bir diğer bilgi de en büyük saldırının saniyede 97.8 GB’a ulaşmış olması. Direkt olarak güvenlik duvarlarını hedef alan saldırılar ise saniyede 17.9 pakete ulaştı.