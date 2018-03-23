Türkiye’nin en yenilikçi firması olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Edelkrone, en son 2015’te izlediğimiz Başka Bir Şey isimli YouTube serisinin ikinci sezonuyla geri döndü. Bir firmanın öyküsüyle, insanın hayatını değiştirecek bir hikayeye hazır olun.

2015 yılında YouTube üzerinde yayın yapmaya başlayan Başka Bir Şey isimli bir kanal gördük. Bu kanal, Türkiye’den yurt dışına açılan Edelkrone isimli bir şirketin çalışanları tarafından yönetiliyordu. Yayınlanan videolar, herkesin izlemesi anlatması ve paylaşması gereken içerikleriyle dikkat çekiyordu.

Başarının nasıl yollardan geçtiğini, akla gelen en saçma fikrin bile her zaman bir değeri olduğunu başka bir şekilde öğrenmiştik. İnsana ilham veren bir seri, beklenmedik bir şekilde sonlandı. Çünkü Edelkrone, yayınlanan ikinci sezonun ilk bölümünde de açıklandığı üzere bir duraklama dönemine girmişti.

Tek işi teknolojiyle harmanlanmış kamera aparatları üretip, bunları yurt dışına satmak olan bir şirketin başka ne görevi olabilirdi ki? Kesinlikle daha fazlası var.

Bu noktada araya girip, kanalı ilk defa duyanlar için birinci sezonu izlemelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü anladığımız kadarıyla ikinci sezon, izlediğimiz ilk bölümlerdeki hataların üzerine inşa edilecek. Bu kez çok daha doyurucu bir içerik ve anlatımla karşılaşacağız.

Başka Bir Şey, ikinci sezonun ilk bölümüyle geri döndü:

İlk bölümde, daha önceki hatalara ve baskı psikolojisinin insanın üretkenliğini tetiklediğine değinen Edelkrone’nun hikayesi devam edecek.

Üretme aşkıyla yanıp tutuşan yüreklere selam olsun. Bu takımı izleyin, ancak izlerken elinizi taşın altına koyup bir şeyleri değiştirmek adına ne yapmanız gerektiğini de düşünün. Kendinizden bir şey isteyin.

Hoş geldin Başka Bir Şey.