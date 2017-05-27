Bilim İnsanları Kelliğin Sebebini Buldu!

Bilim insanları, yanlışlıkla da olsa kelliğe sebep olan en önemli şeyi bulmayı başardılar.

"Tarih tekerrürden ibarettir" sözünün özellikle söz konusu bilim olduğunda ne denli doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz. Günümüze kadar, bilimin ve bilim bünyesinde keşfedilen şeylerin tarihine göz attığımızda, çoğu şeyin aslında ilk amaç doğrultusunda keşfedilmediğini görürüz.

Peki çok şey üzerine detaylı çalışmalar yürüten bilim insanları, bu çalışmalar esnasında elde ettikleri sonuçlar ile çok daha farklı konularda çözüm olabilecek, ya da bilimsel düzeyde çok daha farklı şeyleri idrak etmemizi sağlayabilecek şeyleri ortaya çıkarabilmekteler. İşte bu haberimizdeki olayda da böyle bir durum söz konusu.

İnsanların bağışıklık sistemleri üzerine bir araştırma yürüten ve bağışıklık sisteminde treg hücrelerinin rolünü inceleyen bilim insanları, yaptıkları bir deney esnasında kelliğin altında yatan nedeni bulmayı başardılar.

Söz konusu deneyde; farelerden treg hücrelerini geçici olarak çıkarmayı başararak bağışıklık sisteminin bu koşullarda nasıl işleyeceğini araştırmak isteyen bilim insanları, aynı zamanda farklı bir durum daha gözlemlemişler. Bu duruma göre, treg hücreleri alınan farelerin tüyleri tekrar uzamamaktaymış. Bu durum ile alakalı treg hücrelerinin rolünden şüphelenen araştırmacılar, daha sonrasında ise fare derisindeki treg hücrelerinin kıl kökleri çevresinde toplandığını farketmişler.

Sonuç olarak araştırmacıların elde ettikleri verilere göre; saçın uzamasında birincil rol, treg hücrelerine düşüyor. Bugüne kadar bu durum 'stem hücreleri' olarak bilenen hücreler ile ilişkilendirilmekteydi. Fakat treg hücreleri ile keşfedilen bu yeni durum, kelliğe çözüm konusundaki çalışmalarda ciddi bir değişikliği beraberinde getirecek gibi. Genelde bu laf, internet reklamlarında sık sık karşınıza çıkabilir fakat; kellik -sanırız- bu sefer tarih oluyor.