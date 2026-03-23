Mount & Blade II: Bannerlord'a Arkadaşlarınızla Harika Vakit Geçirmenizi Sağlayacak Eşli Mod Geldi

Sevilen oyun Mount & Blade II: Bannerlord'a oyuncuları çok mutlu edecek Bannerlord Together isimli co-op mod eklendi.

İlk olarak 2020 yılında piyasaya sürülen ancak tam sürümü 2022 yılında çıkan Mount & Blade II: Bannerlord, oyun dünyasında en çok ilgi gören yapımlardan biriydi. Strateji, aksiyon ve RPG türlerindeki oyun ürk geliştiricilerin imzasını imzasını taşıyordu.

Şimdi ise kendi karakterinizi yaratıp diplomasi, zanaat ve ticaretle ilgilenirken, bir yandan da devasa bir orta çağ sandbox haritasında yeni topraklar fethetttiğiniz Mount & Blade II: Bannerlord ile ilgili çok sevindirici bir gelişme yaşandı.

Arkadaşlarınızla oynamanızı sağlayan Bannerlord Together modu duyuruldu

Yapılan açıklamalara göre Mount & Blade II: Bannerlord için oynanabilir bir co-op, yani eşli mod eklendi. Bu modun normalde olan co-op’tan farklı olduğu ve “Bannerlord Together” ismini taşıdığı ifade edildi. Nexus Mods üzerinden yayımlanan moda buradaki bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.

Bannerlord Together modu, arkadaşlarınızla birlikte oyunu oynamanızı sağlayan çok eğlenceli bir mod olarak geliyor. İki oyuncu aynı harita üzerinden kendi partilerini kontrol ederek harika bir deneyim yaşayabiliyorlar. Açıklamada modun şimdilik çok erken alfa aşamalarında olduğu söylense de tamamen oynanabilir durumda olduğu da eklenmiş.