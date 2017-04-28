İnsanlık Tarihini Değiştirecek Müthiş Keşif!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bilim insanları, inanılmaz gibi görünen bir keşfe imza attılar. Bulgular doğruysa insanlar, tarihi tekrar sorgulayabilir.

Bilim insanlarının ortak fikri, insanoğlunun yaklaşık 24,000 yıl önce Kuzey Amerika'ya geldiği yönündeydi. Kaliforniya'da saptanan ve antik insan faaliyetlere ürkütücü bir bir şekilde yaklaşan bulgular ise bu tarihi 131.000 yıl önceye taşıdı.

Wollongong Üniversitesi'nden Richard Fullagar IFLScience konferansında "Bahsi geçen zaman tarihler etkileyici olmasına rağmen,her türlü veriyi elde etmeden kesin konuşamayız.. Saptadığımız bulguları dikkatle incelememiz ve onları kesin kanıtlara çevirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

San Diego'nun kıyılarındaki gömülü bir bölgede, fillerin akrabası olan ve nesli tükenen mastodon (mamutların minyon akranları) kalıntılarına rastlandı. Keşif sırasında garip sürüngenler de bulundu. Daha yakından incelendiğinde bunların yakınlarında çeşitli çekiçler, örs ve antik aletler keşfedildi. Yine de, “henüz” bir insan kalıntısı elde edilemedi. Lakin söz konusu araç gereçlerin insan elinden çıktıkları kesin. Kısacası insanlar, tahmin ettiğimizden çok ama çok zaman önce Amerika'ya ayak basmış olabilirler.

Yeni bulguları bir kenara bırakırsak en eski insanımsılar hakkındaki kanıtlar 1.5 milyon yıl öncesine dayanıyorlar. Bilim insanları yaklaşık 1.5 milyonluk yıllık kalıntıları Afrika kıtasında keşfettiler. Yine de Amerika tarihine yönelik iddiaların fazlasıyla çarpıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Amerikan Paleolitik Araştırmalar Merkezi Eş Direktörü olan Steven Holen, "O cisimlerin nasıl orada bulundukları hakkında olağanüstü iddialar ortaya atılacak. Bulgular ve tezler eleştirilecek ama biz buna hazırız. Kendim de olaya şüpheye yaklaştım. Ancak araştırmaların sonrasında şunu söyleyebilirim ki, söz konusu mekan kesinlikle arkeolojik bir alan." açıklamasında bulundu.