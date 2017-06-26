Rockstar'dan Kızgın GTA V Oyuncularını Sevindirecek Haber!

Dağ gibi öfkeye ancak bir hafta dayanabilen Rockstar, GTA V oyuncularını sevindirdi: Open IV sistemi tekrar kullanımda.

Yaklaşık bir hafta önce Rockstar büyük bir düşüncesizlikle, GTA V’in OpenIV mod yükleme aracını yasakladı.

Yersiz yasaklama girişimi ardından anlaşılır bir şekilde milyonlarca kişilik GTA V toplulukları öfkelendiler. Ayrıca söz konusu oyun modlarını geliştiren dünya çapındaki yazılımcılar da stüdyoya resmen diş biledi. Sonuç olarak GTA V’in Steam üzerindeki “Çoğunlukla Olumlu” puanlama derecesi “Son Derece Olumsuz” değerlendirmesine kadar geriledi.

Dersini Alan Rockstar Yapmışlar:

Ana şirket olan Take Two ile konuyu çözüme kavuşturmayı başaran Rockstar Games, OpenIV sistemini GTA V’teki eski yerine geri getirdi.

Rockstar son bir haftadır büyük bir çaresizlik içerisindeydi ve geleceğe yönelik sürekli nötr açıklamalarda bulununca oyuncu kitlesi daha çok öfkeleniyordu. Nitekim daha önce yazılmış ve bundan sonra yazılacak bütün modlar, artık GTA V üzeride kullanılabilir durumdalar.