Bir Öğrenci, Pi Sayısının 3 bin 141 Basamağını Ezberledi!

Ezber yeteneğine güvenen varsa, bir de bu arkadaş ile boy ölçüşsün.

Matematik ve matematiğin kullanıldığı her alanda oldukça önemli bir yere sahip olan Pi sayısını hepimiz 3,14 şeklinde biliriz. Fakat aslında Pi sayısı, sonsuza kadar uzanmakta. Arşimet sabiti ya da Ludolph sayısı olarak da bilinen Pi sayısı, bir daire ya da çember tam bir dönme turunu tamamladığında karşımıza çıkıyor.

İşte bu sayı ile alakalı olarak ülkemizde bir öğrenci, geçilmesi oldukça zor bir rekora imza attı. Mehmet Emir Yılmaz adlı öğrenci, Pi sayısının tam 1 bin 141 basamadığını ezberleyerek bu konuda epey sağlam bir rekora imza attı. Yılmaz'ın matematik öğretmeni Hikmet Baki ise, öğrencisinin başarısı hakkında, Bu kadarını bizler de beklemiyorduk ama daha üzerine çıkabileceğini söyledi” açıklamasında bulundu.

Daha önce de Sivas'ta lise öğrencisi Burak Şahin, Pi sayısının 2017 basamağını ezberleyip bu basamakları 11 dakikada okuyarak farklı bir rekor kırmıştı.