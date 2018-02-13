Apple, tüm zamanların en değerli şirketi olarak, 1 trilyon dolar(!) gibi psikolojik bir sınıra çok yakın. Firma alışkanlıkları arasında, küçük balıklarla değil daha küçük amfibilerle beslenme alışkanlığı olan Apple, her an bir sürpriz yapıp, milyarlarca dolar değerindeki Netlflix ya da Tesla’yı satın alabilir.

Teknoloji şirketleri, yeni dünya düzeninin tek lideri oldular. Eskiden madencilik, inşaat ve otomotiv şirketlerinin oluşturduğu büyükler listesinde artık Apple, Google ve Samsung gibi devler var. Büyüdükçe şebekeleşen ve aklınıza gelmeyecek çoğu hizmeti vermeye çalışan bu şirketler, bir yandan cep telefonu üretiyorlar, diğer yandan otonom araç teknolojileri, uzay sistemleri ve hatta kanser tedavisi bile geliştiriyorlar.

Apple ise dünyanın en değerli şirketi olarak, çalıştığı sayısız alana yenilerini eklemek konusunda çok hevesli. Bu işler için de artık uzun yıllar araştırma yapmasına ve yorulmasına gerek yok. Parayı basıp işin patronu oluveriyor. Ancak Apple, sektörün öncü şirketlerini hiçbir zaman bünyesine dahil etmiyor, aksine onlarla rekabet edebilecek çözümler geliştiriyor. Örneğin otonom araç teknolojilerinde Tesla’nın en ciddi rakipleri arasında yer alıyor.

Fakat bu durum değişebilir. Apple’ın ufak tefek adımlarla milyon dolarlar ödeyerek aldığı şirket yatırımları bir anda milyar dolarlara fırlayabilir. Şirketin neredeyse 900 milyar dolar olan nakit rezervinin bir kısmı, ABD’deki vergi mevzuatları yüzünden ülke dışında tutuluyordu ve o mevzuatlar değişti. Bu büyük para, şirketin neredeyse 4’te 1’ini oluşturuyor ve ABD sınırları içine girdiğinde tek kontrolü Apple’da olacak.

Apple bu parayı hiç ummadığımız ve yeryüzünde bir şeyleri değiştirecek şekilde harcayabilir: Netflix ve Tesla’dan bahsediyoruz!

Ekonomi analistlerinin bu iddiası ABD’de büyük yankı uyandırdı. Açıkçası Netflix gibi köklü bir oluşum Apple’ın değerini tavana çekecek ve harcanan tutar kısa sürede şirketin kasasına fazlasıyla geri dönecektir. Ancak Netflix’in değeri 130 milyar dolarla, günümüzün en değerli teknoloji girişimlerinden birisini oluşturuyor. Bu rakam Apple için çocuk oyuncağı.

İddianın diğer tarafında ise, 6 Şubat 2018’de uzaya araba gönderen Elon Musk’ın şirketi, 75 milyar dolar değerindeki Tesla var. Tesla da durduğu yerde değerlenecek bir kıvama geldi. Şirketin dönüm noktası olacak araçlar, önümüzdeki 3 yıl boyunca piyasaya sürülecekler. Tesla, geleceğin en büyük otomotiv firması olarak gösteriliyor.

Apple hem dijital içerik üreticiliği hem de otonom araç teknolojileri konusunda zaten uzun yıllardır yatırım yapıyor, projeler deniyor.

Her iki şirketi alsa dahi ortaya 205 milyar dolarlık bir rakam çıkıyor. Bu rakam ABD’ye getirilecek 250 milyar doların altında kalıyor.

Ne dersiniz? Bir gün cebimizde, masamızda, kapımızın önünde, izlediğimiz filmlerin sonundaki yazılarda ve kısacası her yerde Apple adını mı göreceğiz?