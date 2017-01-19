Büyük Teknoloji Şirketlerindeki Mühendisler, Hangi Marka Bilgisayar Kullanıyorlar?

Bilgisayar alırken doğru seçimi yapmak için büyük teknoloji şirketlerinin çalışanlarının hangi bilgisayarları kullandığını bilmekte fayda var.

Bilgisayar alacağımız zaman çoğumuz, doğru kararı vermek için teknoloji sitelerinde yer alan incelemelere göz gezdiririz. Ancak bu incelemeler sponsorlu içerikler olabilir, yani ürünün sahibi olan firma tarafından para karşılığı hazırlatılmış olabilir. Bu durumda da incelemenin yanıltıcı olması yüksek ihtimal.

Peki bilgisayar seçerken neyi baz almalıyız? Google, Microsoft, Facebook ve Twitter gibi teknoloji şirketlerinin mühendislerine verdiği bilgisayarları baz almak doğru bir tercih olabilir. Zira büyük teknoloji şirketlerinin kalite kontrol ekipleri bulunuyor ve bu ekipler, şirkete alınması düşünülen bütün teknolojik ürünleri inceliyorlar. Bu inceleme sonucunda iyi olduğu düşünülen cihazlar satın alınıyor.

Aşağıda bazı büyük teknoloji şirketlerinin çalışanlarına hangi marka bilgisayar verdikleriyle ilgili olarak Quora’dan derlenmiş bilgiler bulunuyor.

Google

Google’da Ses Ürünleri Grubu Mühendislik Müdürü olan Alex Wiesen, Google’da masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve Chromebox gibi mini masaüstü bilgisayarlar kullanıldığını söylüyor. Onun belirttiğine göre, geliştiriciler, genellikle kullanacakları bilgisayarı kendileri seçiyorlar. Wiesen, çoğu Google çalışanının MacBook gibi hafif cihazları seçtiğini, diğerlerinin ise daha güçlü bilgisayarlar kullandıklarını belirtiyor. Masaüstü bilgisayar tarafında ise, geliştiricilerin ne üstünde çalıştıklarına bağlı olarak seçenekler değişiyor. iOS geliştiriciler, Mac Pro kullanırken bulut üzerinde çalışan Google çalışanları ise Chromebook kullanıyorlar.

Chrome OS Kernel Mühendisi Benson Leung, ekibinin Chrome OS üzerinde çalıştığını ve Google’ın kurumsal ağına erişimin yeterince güvenli olması için kendilerine Chromebook verildiğini söylüyor. Leung, çoğu Google çalışanına MacBook ve Ubuntu dizüstü bilgisayarlar verildiğini, ancak Chromebook’un Google’da en çok kullanılan bilgisayar olduğunu dile getiriyor.

Facebook

Facebook front-end mühendisi Daniel Baulig, genellikle MacBook (15”, 13” veya Air) ya da Lenovo Thinkpad (T serisi) kullanıldığını belirtiyor. Sanal gerçeklik üzerinde çalışanlar haricindeki kişilerinse çok azının masaüstü bilgisayar tercih ettiğini belirtiyor.

Microsoft

Eski Microsoft çalışanı olan Wirawan Winarto, Microsoft’un tüm çalışanlarına iki adet dizüstü bilgisayar verdiğini ve bunların ikisinin Lenovo olduğunu belirtiyor. Bunlardan biri e-posta atmak ve sunum yapmak gibi işler içinken diğeri ise kodlama vb. işleri yapmak için kullanılıyor. Winarto, kendisine Core i7 işlemci ve 32 GB RAM’e sahip güçlü bir bilgisayar olan Lenovo W530’un verildiğini söylüyor.

Adobe

Tüm Adobe çalışanları, onaylanmış listede bulunan bilgisayarlardan istedikleri birini seçebiliyorlar. Adobe’da Kıdemli Mühendislik Müdürü olan Nathan Hoover, mühendis daha güçlü bilgisayar istediği takdirde, maliyet merkezi müdürünün bunu onaylamak zorunda olduğunu söylüyor. Adobe mühendislerinin kullandığı bilgisayarlar; en yüksek özelliklere sahip 15” MacBook Pro, en yüksek özelliklere sahip Lenovo W serisi, Mac Pro masaüstü bilgisayar ve Dell Precision iş istasyonu.

Twitter

Twitter’da bütün mühendislere Retina MacBook Pro veriliyor. Neredeyse herkes 13” modeli bulunuyor, ancak biraz daha güçlü bir bilgisayara ihtiyaç duyan geliştiriciler, 15” modelini kullanıyor. Twitter’da Android mühendisi olan Samuel Maskell, şirketin müdürlere ve tasarımcılara MacBook Air verdiğini belirtiyor.

Amazon

Amazon’dan Venkat Balabhadra, bir yazılım mühendisinin Retina ekranlı ve i7 işlemcili 14” Mac ya da eş değeri olan HP ya da Lenovo bir laptop seçebildiğini söylüyor.