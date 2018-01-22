CIA Başkanı Kimliğine Bürünüp, Teşkilatı Hacleyen Genç!

Kane Gamble. Henüz 15 yaşındayken karıştığı işlerle, son yıllarda çoğu istihbarat kurumunun başını ağrıttı. FBI ve CIA başkanı kimliğine büründü, sistemlerine girip bilgileri sızdırdı. 3 yıldır yargılanıyor, 18 yaşında olmasına rağmen uzmanlara göre 12-13 yaşında bir bireyle eş değer zeka gelişimi gösteriyor.

Teknolojik üstünlük konusunda milyar dolarlık yatırımlar yapsanız bile, dijital dünyanın mutlak suretle açığı bulunabilir. Bu açıkları değerlendiren de Mr. Robot dizisiyle örneğini gördüğümüz bilgisayar korsanlarından başkaları değildir.

Son model akıllı telefonlar ve onlara benzeyen onlarca farklı cihaz, hayatımızın bir köşesinde mutlaka bulunuyor. Parmak izi, yüz taraması ya da farklı güvenlik önlemleri ile kişisel bilgilerimizi koruduğumuzu düşünüyor, güven içinde hissediyoruz. CIA’i hackleyen 15 yaşındaki bir gençten söz edildiğinde, olayın gerçek dışı gelmesi de bu nedenden kaynaklanıyor. Fakat gerçek dostlar.

Çoğumuzun bilgisayar korsanlığı ya da kod yazmak konusunda bir fikri yoktur. Fakat bilgisayar sistemlerinin temelde nasıl işlediklerine dair bilgi sahibi olabiliriz. Afganistan ve İran’daki istihbarat operasyonlarının bilgilerine CIA başkanı gibi davranarak erişen bu genç, toplumun genelinden epey farklı becerilere sahip.

The Telegraph gazetesine göre Kane Gamble adındaki korsan, Amerika’nın en yüksek güvenlikli sistemlerine ve en üst düzey ajanların kişisel bilgilerine ulaşmak için “sosyal mühendislik” tekniklerini kullandı.

Sosyal mühendislik, mağdurun kişisel bilgilerinin mağdur adına kullanılmasını tanımlayan bir terimdir. CIA’i arayan genç korsan, kendisini CIA Direktörü John Brennan olarak tanıtıp, çalışanları ikna etmeyi başarıyor. Sonrasında direktörün bilgisayarına giriyor. FBI’ın kurum için teknik destek birimini arayan korsan, bu kez de kendisini FBI’ın müdür yardımcısı olan Mark Guiliano olarak tanıtıyor. Aynı şekilde FBI görevlilerini de ikna etmeyi başaran genç, tek başına skandallar silsilesine neden oluyor.

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Gamble bu korsanlıkları yaparken ne bir kod aradı ne de dijital sistemlerde bir açığın peşine düşüp saatlerini harcadı. Sadece rolüne iyi hazırlandı ve konuşarak insanları ikna etmeyi başardı.

Genç korsanın tek suçu bunlar da değil:

Gamble 2015 yılında faaliyete geçen korsan grubu 'Crackas With Attitude' ekibinin kurucuları arasında yer alıyor. Kendisi o dönemi şu sözlerle aktarıyor:

“Her şeyden önce, ABD Hükümeti'nin ne kadar yozlaşmış ve soğuk kanlı olduğunu gördükçe daha çok daha kızmaya başladım, bu yüzden bununla ilgili bir şeyler yapmaya karar verdim.”

Grup, hedeflerine saldırırken sosyal mühendislik tekniklerini düzenli olarak kullandı ve aslında herhangi bir büyük sızıntı gerçekleştirmedi. Karen Gamble ise on farklı bilişim suçundan dolayı yargılanmaya başladı ve CIA başkanını hedef aldığı suçlamaları da kabul etti. Hatta Gamble, CIA başkanının e-postalarına, kişilerine ve eşinin iPad’ine bile erişim sağladı.

Bununla da yetinmeyen genç, istihbarat verilerine ilişkin son derece hassas kişilerin de hesap bilgilerini eline geçirdi. Elde ettiği bilgileri Twitter ve Wikileaks üzerinden paylaşan korsan, bunları ABD hükümetinin Filistin’de masum insanları öldürmesi nedeniyle yaptığını belirtiyor.

Gamble tutuklanmadan önce, söz konusu üst düzey yetkililerin aile bireyleriyle de iletişim kurup, onları fiziksel olarak tehdit etti. Şu anda 18 yaşında olan Gamble’ın otizmli olduğu ve 12 ya da 13 yaşındaki çocuklar kadar zihinsel gelişime sahip olduğu belirtiliyor. Hatta tutuklu bulunduğu İngiliz kurumlarının adli tıp doktorları da bu durumu doğruluyor.

Gamble, bir sonraki duruşmada ceza kararı ile karşı karşıya kalacak. Her ne olursa olsun bu hayattan sağlam bir kitap ya da film çıkacağını düşünen bir tek ben değilimdir herhalde.