Game of Thrones, Son Sezonda Çıplaklık Oranını Düşürdü!

Game of Thrones'un 7. sezonunda çıplaklık diğer sezonların çıplaklığına göre 4-5 kat daha azdı.

Game of Thrones’un 7. sezonu bitti ve uzunca bir bekleyiş başladı. Dizinin son sezonunda bölümlerin kısalması ve çok dolu olan olay örgüsünün yetiştirilmek zorunda olması, çıplaklığın önemli ölçüde düşmesini sağladı. İlk sezon Spartacus ile beraber çıplaklıkta sınır tanımayan Game of Thrones, sonradan bu oranı önemli ölçüde düşürmüş, ancak yine de belirli bir düzeyde çıplak insan görmeye devam etmiştik.

Son sezonda sırf olsun diye çıplaklık ögelerini kullanmamaya özen gösteren dizi, 7 bölümde yalnızca 6 çıplak insan gösterdi. Bunlardan 3’ü erkek, diğer 3’ü kadın karakterlerden oluşuyor.

Geçmişte diziyi bu amaçta izleyenler var mıydı bilmiyorum, ancak genel bir kitle dizinin bu yönünden şikayetçi oluyordu. Sonunda 7. sezonun daha seçici bir çıplaklığa gitmesi beni ve birçok insanı sevindirdi.

Yayınlanan 7 sezonda çıplaklık oranları;

1. Sezon: 33 çıplak karakter(%88 kadın, %12 erkek)

2. Sezon: 16 çıplak karakter(%100 kadın, %0 erkek)

3. Sezon: 19 çıplak karakter(%79 kadın, %21 erkek)

4. Sezon: 23 çıplak karakter(%91 kadın, %9 erkek)

5. Sezon: 28 çıplak karakter(%68 kadın, %32 erkek)

6. Sezon: 22 çıplak karakter(%91 kadın, %9 erkek)

7. Sezon: 6 çıplak karakter(%50 kadın, %50 erkek)

Umarım, 1.5 sene bekleyip yalnızca 6 bölüm izleyebileceğimiz 8. sezonda gereksiz yere konulan çıplak sahnelerle zaman öldürülmez. Peki, bu oranı siz nasıl buldunuz? Sizce çıplak sahneler tamamiyle kaldırılmalı mı yoksa artmalı mı? Yorumlarınızı bekliyorum.