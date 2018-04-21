Çok Fazla Oturmak, Beynimize Zarar Veriyor

Aerobik egzersizin hafızayı korumak için iyi olduğunu gösteren çok sayıda yeni çalışmanın ardından, bir grup nörobilimci aksinin de zararlı olup olmadığını araştırmaya başladı: çok fazla oturmak beyne zarar mı veriyor?

Los Angeles'ta bulunan araştırmacılar, bilişsel problemler ya da psikiyatrik bozukluklar olmaksızın 35 ila 75 yaş arasındaki yetişkinlerin beyinlerini incelemek için MRG görüntülemeyi kullandılar ve kendilerine verilen dosyalara bakarak, bireylerin hayat öykülerini incelediler.

Araştırma küçük çaplı olmasına rağmen PLOS ONE'da yayınlanan sonuçlar, bir haftada çok fazla oturarak vakit geçiren yaşlı bireylerin, bellekle ilişkili bölgelerindeki beyin hacminin daha düşük olduğunu gösteriyor. Hareket eksikliği, bu bölgeni giderek küçülmesine de sebep olabilir.

Kişiler yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi ve eğitim düzeyinden kaynaklanabilecek farklılıklara göre sınıflandırıldıktan sonra, istisnalar olmasına rağmen hareketsiz kişilerin hareketsizlikleriyle ters orantılı bir şekilde hafızayla alakalı bölgelerinin daha küçük olduğu saptandı.

Ayrıca çalışmacılar, bu durumun beklenenin aksine hareketsizliğe rağmen yapılan egzersizlerle bir alakası olmadığını ortaya koydu. Kısacası, genel olarak aktif olmayan herhangi bir birey egzersiz yapıyor olsa bile; egzersiz, hafızasında olan hasarları telafi edemiyordu.

Son olarak araştırmacılar, hareketsizlik esnasında yapılan aktivitelerin de göz önünde bulundurulmasını söyledi. İki türlü oturma çeşidi var: zihinsel olarak aktif oturma ve zihinsel olarak inaktif oturma. Zihinsel olarak aktif oturuşta kişiler, çapraz bulmaca, yazı yazma veya bilgisayar oyunları gibi bilişsel olarak daha zorlu şeyler yapar. Zihinsel olarak inaktif oturuşta bireyler, televizyon ya da film seyretmek gibi daha az zorlayıcı, pasif şeyler yapar.

Katılımcılar daha sonradan incelenmediği için, bu durumun genel geçer olmadığını belirlemek zor. Ancak çok hareketsizliğin iyi olmadığı da aşikar, en azından televizyonda gereksiz şeyler izleyerek vakit harcamak, insan ufkunu giderek daraltan bir şey.