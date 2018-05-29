  • Cumhurbaşkanı: Elon'la Konuştum En İyi Teknolojiyi Yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerli Otomobil Açıklaması: Elon'la Konuştum, En İleri Teknoloji Neyse Onu Yapacağız

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Türkiye'nin yerli otomobili konusunda son günlerde ciddi tartışmalar dönmeye devam ederken, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.

Yerli otomobilin geliştirme süreci ile ilgili son günlerde hem teknoloji hem de siyaset gündeminde ciddi tartışmalar dönerken, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. Özellikle 5 şirketin ortaklığındaki CEO'nun halen belirsiz olması soru işareti oluştururken, Recep Tayyip Erdoğan kendinden emin konuştu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yarışındaki rakiplerinden Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde yerli otomobil ile ilgili söylemlerine karşın bir açıklama yaparak şunları söyledi: "2020 ve 2021 gibi yerli otomobilimizi üretmiş olacağız. Bu otomobilde en ileri teknolojiyi kullanacağız. Kısa bir süre önce Tesla'nın sahibi Türkiye'yi ziyarete geldi. Elon'la konuştum. En ileri teknoloji neyse onu yapacağız."
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Etiketler: Elon Musk, recep tayyip erdoğan
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