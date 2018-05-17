Deadpool'dan 10.Yıl Kutlamalarına Eğlenceli Gönderme

Marvel'in en sevilen ve en haylaz karakterlerinden Deadpool, MCU'nun 10. yılını kendi tarzıyla kutlamayı ve bundan kendine pay çıkarmayı ihmal etmedi.

Marvel geçtiğimiz aylarda, sinematik evreninin 10. senesini kutladı. 10 yıl içinde hayli genişleyen ve hayran sayısını da arttıran Marvel'in son dönemde en popüler olan ve en sevilen karakterlerinden biri de Deadpool olmuştu. Deadpool karakterini canlandıran Ryan Reynolds, bugün twitter hesabından oldukça eğlenceli bir video yayınlayarak hem Deadpool'un eğlenceli yolculuğuna dair bazı hikayeler anlattı hem de 10. sene kutlamalarına kendince ufak göndermeler yaptı.

Videoda Deadpool'un, MCU'nun oluşmaya başladığı günden itibaren başına gelen 'talihsizliklerden' bahseden Reynolds, tüm bunları anlatırken karakterinin zıpırlığında da ödün vermemiş.

Filmin vizyona giriş tarihinin gelmesi ile birlikte oldukça manidar bir zamanlama ile 'Deadpool evreni genişliyor' diyerek filmin vizyona gireceği lokasyonların gösterildiği ve bilet ön satışlarının yapıldığı bir de bağlantı paylaşan Reynolds, bu sayede filmi için oldukça güzel bir tanıtım yapmış oldu.

Reynolds'ın paylaştığı bağlantı yalnızca Amerika'da kullanılabiliyor, ancak film ile ilgili bilgilerin de yer aldığı bu siteyi ziyaret etmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.