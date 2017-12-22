Deep Web (Derin Ağ), artık tüm dünyanın bildiği bir gerçek. Standart internet ağından farklı olarak tamamen denetimsiz bir alan. Orada insanlığın bütün pislik yönleri bulunuyor ve suçlar işleniyor. Bir şekilde buraya girmeyi başarmış insanlar ise Reddit üzerinden, gördükleri en kötü şeyleri paylaştılar.

Deep Web konusunda yıllarca spekülasyonlar döndü. Herkes, alışık olduğumuz internet ağından bağımsız olarak bambaşka bir ağ katmanının bulunduğunu ve buralarda kirli işlerin döndüğünü söylemeye başladı. Ortaya çıkan olaylarla ve yaşananlarla, gün geçtikçe burası daha gerçekçi görünmeye başladı ve artık dünya kamuoyu, Deep Web’in varlığından haberdar.

Bizler internetin sadece kullandığımız kadarıyla ibaret olduğunu düşünebiliriz. Ancak Deep Web’de hiçbir devletin hukuku yok, hiçbir yasal düzenleme bulunmuyor. Zaten kuruluş ve işletilme amacı neden olmadığını açıklıyor: Suç işlemek.

İnsan ticareti, silah ticareti, çocuk istismarı, seri katil kiralama… Yani baştan aşağıya karanlık bir bölge. Orada gerçekten rahatsız edici çok şey var. Artık, bu şeylerin neler olduğunu öğrenmek ve Deep Web hakkında fikir sahibi olabilmek için girmenize de gerek yok. Reddit platformu üzerinden açılan bir tartışma konusu altına bir şekilde oraya girmiş insanlar, gördükleri en rahatsız edici şeyleri açıkladılar.

@gump1147: “Rusya’daki dağlarda insanları öldürmek ve çocuk istismarı için çalışan bir adam yaptığı işi tanıtıyordu”

@drixgod: "Bulduğum en ilginç şey kimliğinizi tamamen değiştirmenize yardımcı olan web hizmetleriydi"

"Örneğin, 6000 ila 10.000 dolarlık masraflarla bir Amerikan kimliği, pasaport, ehliyet ve tüm evrak işlerini halledebiliyordunuz. Böylece Amerika'da arzu ettiğiniz bir isimle yaşam kurabiliyordunuz. Ayrıca hapishanede nasıl hayatta kalacağınız, havalandırma saatlerinde çetelerde nasıl mücadele edeceğiniz hakkında bilgi veren, eski mahkumlar tarafından yazılmış 1000 sayfalık PDF dosyası gördüm."

@vleda: "Patlayıcılar nasıl yapılır, çeşitli suçlar nasıl işlenir, dolandırıcılık için ipuçları gibi şeylerle karşılaştım"

@mrpeel11: “Çoğu terörist gruba ait, rahatsız edici ve şiddet içerikli görüntülerle karşılaştım. Olay görüntülerin korkunç olması değildi, huzursuz olmalarıydı. Hepsinde kaos ve anarşinin bir tablosu vardı."

@lukepa: "Kilolarca eroin ve kokain satılan bir sayfa gördüm. Kilolarca yasa dışı maddeyi nasıl satabiliyorlar?"

@crisisofconsonant: "Farklı ülkelerdeki ve farklı koşullardaki (New York’ta kaçırılmış evsiz insanlardan, üçüncü dünya ülkelerinde satın alınan kölelere kadar değişen) birkaç site bulunduğunu iddia ettiler."

Bu insanlar üzerinde reklamı yapılan medikal ürünlerin deneyleri yapılıyordu. İnsanların etik dışı tıbbi deneyler için satıldığını gördüm. Yaptıkları işlerin bazılarıyla ilgili bazı belgeler de vardı...

@sugarcoatedknife: "Ateşli silah satışlarını gördüm. Fiyatları ise 1200 dolardan azdı ve tasarımları Doğu Avrupa kökenli olduklarını gösteriyordu.(ancak uzman değilim)"

Deep Webb ile ilgili sizlere aktaramadığımız daha detaylı mesajlar da bu konunun altına birikmiş durumdaydı. İnsan okurken bile dayanamıyorken internetin karanlık yüzünde bu suçları gerçekleştirenlerin insanlığı tartışma konusu bile olmamalı.