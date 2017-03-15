Twitter’da Forbes, Borussia Dortmund, UNICEF, Uluslararası Af Örgütü başta olmak üzere büyük Twitter profillerine Türkiye’den hack saldırısı başladı!

Siyasi ortamda son dönemde iyice gerilen Almanya ve Hollanda sorunları Twitter’da da etkisini göstermeye başladı. Türkiye’deki birçok hack grubunun dahil olduğu düşünülen ‘Twitter Operasyonu’nda Forbes, The Next Web, Blockchain, Borussia Dortmund, UNICEF, Uluslararası Af Örgütü, Texas Baseball, Graham Culey ve Sarah Shahi gibi birçok ünlü takım, firma ve kişilerin Twitter sayfaları tek tek hacklenerek ortak bir Tweet atılıyor.

“卐 #Nazialmanya👌#Nazihollanda Bu size ufakbir👋#OSMANLITOKADI #16Nisan da görüşmek üzere Nemi yazdım Türkçe ÖĞREN #RT” şeklinde atılan tweetlerde 16 Nisan 2017 tarihindeki referandum gösterilirken, Hollanda ve Almanya’ya Nazi yakıştırması yapılmakta ve asıl Osmanlı Tokadı’nın 16 Nisan’da verileceğini göstermekte.

Her geçen saatte daha fazla büyük twitter profilinden bu mesaj paylaşılırken özellikle bu hacklenmenin kaynağının Twitter’daki durumunuzu gösteren Twitter Counter olduğu iddia ediliyor. Büyük ihtimalle Twitter Counter ile Twitter hesabınızı bağlamız gerekmesi ve Twitter Counter’daki bir açık sebebiyle bu tweetler atılıyor.

Aynı zamanda paylaşımlarda “Reis seni üzeni biz de üzeriz” adlı YouTube videosu da paylaşılırken siber ortamda da gerilim artmış durumda.

Ayrıca tweetlerde paylaşılan videoyu da aşağıdan görebilirsiniz;