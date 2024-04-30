Hanna-Barbera'nın popüler serisi Scooby-Doo, bu defa canlandırmalı bir dizi olarak Netflix'e geleceği iddia edildi.

Warner Bros'un kendi yayın platformu bulunmasına rağmen Scooby-Doo, Netflix dizisi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hanna-Barbera'nın (dolayısıyla Warner Bros'un) haklarına sahip olduğu markanın bir sonraki serisi Netflix'te canlandırmalı bir dizi olacağı öne sürüldü. Yani gerçek oyuncular ile animasyon karakterler bir arada olacaklar.

Şimdilik dizi hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor olsa da, Netflix'in yapım için rekabet içinde olduğu ve Scooby-Doo hikâyesinin yeniden anlatılacağı ifade ediliyor. Yapımın senaristliğini ise Josh Applebaum ve Cowboy Bebop serisi ile bilinen Scott Rosenberg üstleniyor. İkili aynı zamanda Prime Video'da yayımlanan Citadel ve MGM+'ta yayımlanan From adlı yapımlara da imza atmıştı.

Hanna-Barbera Evreni gelir mi?

Son yıllarda hemen her stüdyo, kendi markalarından birini sinematik evren hâline getirmek için çalışıyor. Scooby-Doo dizisinde de yapımcı koltuğunda Greg Berlanti yer alacak. "Bu ismi sanki bir yerlerde gördüm" diyorsanız haklısınız, Berlanti daha önce Arrowverse olarak bilinen serinin de yapımcısıydı. Riverdale de Berlanti'nin elinden çıkmıştı.

Scooby-Doo ve ekibinin maceraları, 1969 yılından bu yana ekranlarda yer alıyor. Defalarca sıfırlanan ve sinemaya uyarlanan yapımın popülerliği zamana meydan okuyor. Son olarak Scooby-Doo ekibinden Velma'nın ayırı bir dizisi yapılmış ve dizi ikinci sezon onayı almıştı.

Scooby-Doo, Netflix'in Avatar:the Last Airbender, Cowboy Bebop, One Piece gibi yapımların ardından animasyondan canlandırmaya aktardığı seriler arasına katılacak. Sizce Scooby-Doo dizisi başarılı olabilecek mi?