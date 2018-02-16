Dünya’nın Ne Kadar Küçük Olduğunu Gösteren Fotoğraf!

NASA, OSIRIS-REx isimli uzay aracının 63.6 milyon kilometre uzaktan çektiği Dünya ve Ay fotoğrafını paylaştı.

2 metreden uzun boya nadiren ulaşabilen insanoğlu için binlerce kilometre çapa sahip olan Dünya, neredeyse uçsuz bucaksız bir gezegen gibi gelebilir. Fakat aslına bakacak olursak Dünya, değil evren, kendi Güneş Sistemimizin için de dahi küçük mavi bir noktadan fazlası değildir.

NASA’nın Eylül 2016 yılında fırlattığı OSIRIS-REx isimli uzay aracı, 63.6 milyon kilometre uzaktan Dünya’nın ve uydumuz Ay’ın fotoğrafını çekerek Dünya’ya gönderdi. Fotoğrafın merkezinde bulunan Dünya ve yanında küçük bir nokta olan Ay, sandığımızdan ne kadar küçük olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor.

NASA’nın OSIRIS-REx’i fırlatmaktaki amacı, uzay aracını Bennu asteroidine göndermek, ondan örnek almak ve OSIRIS-REx’i yeniden Dünya’ya döndürmek. Eğer her şey planlandığı gibi gerçekleşirse, uzay aracı 2020’de Bennu’ya ulaşacak ve bir örnek aldıktan sonra 2023 yılında varmak üzere Dünya’ya geri dönüş yolculuğuna başlayacak.

Fotoğrafa baktığımızda bir kez daha hatırlıyoruz ki Dünya, çok ama çok küçük. Bununla birlikte bu küçük gezegende yaşayan bizler, milyonlarca kilometre öteye gönderdiğimiz araçlarla gezegenleri, yıldızları, gök taşlarını inceliyor, yeri geldiğinde onlardan aldığımız örnekleri Dünya’ya ulaştırmayı başarıyoruz.