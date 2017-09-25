Kulağında garip uğultular duyan tek kişi siz değilsiniz, dünyanın onlarca farklı bölgesinde insanlar bu garip sesi duyduğunu iddia ediyorlar. Bilim ise bunun kaynağını maalesef hala bulabilmiş değil.

Bazen durduk yere kulağımızda bir uğultu duymuşluğumuz vardır. Yalnız bunu ‘çınlamak’ olarak algılamayın, kaynağının ne olduğunu bilmediğimiz garip uğultulardan bahsediyoruz.

Örneğin ABD’nin ufak bir kasabası olan Taos sakinleri, 1990’ların başında onları rahatsız eden bir uğultu duyduklarını iddia etmeye başladılar. O dönem yapılan araştırmalar, kasabadaki her 50 kişiden 1’inin bu uğultuyu duyduğunu gösteriyor. New Mexico Üniversitesi'nden Joe Mullins olayı derinlemesine araştırmış fakat herhangi bir sonuç elde edememiş.

Sesi duyanlar, bunun düşük frekanslı ve sanki dizel motor çalışıyormuş gibi bir ses olduğunu söylüyorlar. Geceleri daha belirgin olan bu uğultu, daha çok kapalı alanlarda duyulmuş. Ağırlık olarak 55-70 yaş aralığındaki insanların duyduğu bu uğultu, bazılarında baş ağrısına, uykusuzluğa ve burun kanamasına yol açmış. Hatta İngiltere’de 3 kişi, sırf bu seslere dayanamadığı için intihar etmiş.

Taos sakinlerinden biri, bölgeden uzaklaşsa dahi uğultuyu duymaya devam ettiğini, sesin 48 km çapta duyulduğunu iddia etti. Bunu çok farklı boyuta taşıyan Tom Moir isimli sinyaller üzerinde araştırmalar yapan bir kişi ise, 2006 yılında Auckland’daki uğultuyu kaydettiğini iddia ediyor.

Uğultunun kaynağıyla ilgili teoriler

Kimileri bu uğultuların özellikle de ABD ve İngiltere’de ortaya çıkmasının sebebinin, burada askeri amaçlarla toplum üstünde yapılan deneyler olduğunu iddia ettiler. Kimileri ise bir çeşit ses formundaki halüsinasyon olduğunu düşünüyor. Hatta bunu ‘uzaylılara’ (her zamanki gibi) bağlayanlar da oldu. Uzmanlar ise bu sesi duyan kişilere beyaz ses olarak bilinen hafif sesleri dinleyip uğultuyu bastırmalarını ya da yaşadıkları yerlerden daha uzak bölgelere taşınmalarını tavsiye ediyorlar.