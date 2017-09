DxOmark: iPhone 8 Plus'ın Dünyanın En İyi Kamerasına Sahip!

iPhone 8 Plus, DxOmark'ın akıllı telefonlar listesinde 94 Puan ile zirveye oturarak en iyi akıllı telefon kamerasına sahip olduğunu tescilledi.

iPhone 8 Plus, kağıt üzerinde iPhone 7 Plus ile benzer kamera özelliklerine sahiptir. Apple, tanıtım etkinliğinde daha iyi bir kamera performansı için yeni bir sensör kullandıklarını açıklamış, fakat bu açıklama Apple hayranlarını tatmin etmemişti. Görünüşe göre iPhone 8 Plus, Apple’ın açıkladığından daha fazla kamera iyileştirmesine sahip. Cihaz, DxOmark’ın en iyi telefon kameraları listesinde HTC U11 ve Google Pixel XL’ı geride bırakarak 94 puanla zirveye yerleşti.

Ayrıntılı kamera incelemeleri ortaya çıkarıyor ki Apple, görüntü işleme algoritmasında ciddi iyileştirmelere gitmiş. Bu iyileştirmelere yeni kamera sensörü de eklenince iPhone 8 Plus, DxOmark’a göre dünyanın en iyi kamerasına sahip oldu. iPhone 8 Plus’ın iPhone 7 Plus ile aynı kameraya sahip olduğunu düşününce bu gerçekten büyük bir olay.

DxOmark, iPhone 8 Plus’ın yüz tanıma yazılımı ve HDR performansının özellikle üzerinde duruyor ve test ettikleri cihazlar arasında en iyi sonuçları verdiğini belirtiyorlar. Cihazın telefoto lensinin hala iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen DxOmark, yine de iPhone 8 Plus’ın bir mobil cihazdaki en iyi yakınlaştırma ve arka plan bulanıklığı sunan kameraya sahip olduğunu söylüyorlar.

Video konusunda ise cihaz aynı puanları maalesef alamıyor. Cihaz, video stabilizasyonu, pozlama, yüz izleme konusunda iyi olsa da özellikle düşük ışık performansında sınıfta kalıyor. DxOmark’ın belirttiğine göre ışığın azaldığı sahnelerde videoda önemli derecede bozulmalar meydana geliyor.

Sonuç olarak iPhone 8 Plus, akıllı telefon fotoğrafçıları için en iyi seçeneklerden biri olduğunu kanıtladı. Yüksek görüntü kalitesi, üstün yazılımı ve rakipsiz portre modu ile iPhone 8 Plus mükemmele yakın bir kameraya sahip. Apple’ın nispeten ikinci derecede önemsediği iPhone 8 Plus’ın kamera performansında dünyanın en iyisi olması, Kasım ayında satışa çıkacak iPhone X’un kamera performansının daha da merak uyandırmasına neden oluyor.

DxOmark'ın yaptığı araştırmaya dair tüm detaylara şuradan ulaşabilirsiniz.