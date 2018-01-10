Ekrana Gömülü Parmak İzi Tarayıcı Sensörü Tanıtıldı!

Birkaç seneden beri geliştirilmeye çalışılan, ancak teknolojinin yetersiz olduğu gerekçesiyle geliştirilemeyen ekrana gömülü parmak izi okuyucu, ilk kez CES 2018’de çalışır vaziyette görüntülendi.

Telefonlar gelecekte bambaşka görünümlere kavuşuyorlar. Boyutları büyüyor, kalınlıkları inceliyor ve çerçeveleri yok oluyor. Üst düzey OLED ekranları ile muhteşem renkleri bizlere sunup, arkalarına yerleştirilen çift kameralarla profesyonel fotoğraf makinelerinin çektiği fotoğraflara benzer fotoğraf çıkarabiliyorlar. Bunca yeniliğe rağmen bu telefonlarda ekrana gömülü bir parmak izi okuyucu yoktu. Ta ki bugüne kadar.

Bütün hızıyla devam etmekte olan CES 2018’de ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısının bulunduğu bir telefon tanıtıldı. Synaptics tarafından ve dün CES 2018’de görünen yeni sensör, şu anda piyasalara çıkmaya hazır görünüyor. Bağımsız bir bileşen olduğu için Samsung ve Apple dahil tüm üreticilerin kendi telefonlarına ekleyebileceği ekrana gömülü parmak izi tarayıcı, diğer benzeri sensörlerden farklı görünmüyor. Şirketler, OLED ekranın herhangi bir yerine bu sensörü yerleştirebilirler.

Yalnızca OLED ekranlarıyla çalışan sensör, parmağınızla çakışan pikselleri aydınlatır ve ışığın parmak izinizi tanınır hale getirmesini sağlar. Ekranı kapattıysanız ve telefona belirli bir açıda baktığınızda sensörü görebilirsiniz, ancak ekran açıkken sensör tamamıyla kayboluyor.

Synaptics, kimlik doğrulama için 0,7 saniyelik bir tarama zamanı vaat ediyor. Normal parmak izi okuyucularda bu oranın 0,2 saniye olduğu düşünüldüğünde biraz yavaş olduğunu düşünebilirsiniz, ancak teknolojinin yeni olmasından dolayı ve 0,7 saniyenin de son derece kısa bir süre olmasından dolayı bu durum pek de sorun gibi gözükmüyor.

Vivo, telefonun piyasaya sürülecek düzeyde bir cihaz olduğunu söylüyor, ancak telefonun ne zaman çıkacağı ve isminin ne olacağı ile ilgili bir açıklama yok. Peki, sizce bu sensörü yakında diğer telefonlarda görebilecek miyiz?