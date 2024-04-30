2022 senesinin Mart ayında Doruk Alp Ülgen ve Mehmet Ceylan tarafından kurulan Oblivus, ekran kartlarına (GPU) odaklanmış bir Bulut Hizmet Sağlayıcısı (CSP) ve yola çıkış amaçları startup'lara ve şirketlere büyük maliyetler yaratan bu hizmeti çok daha erişilebilir kılmak.

Amerika ve İngiltere merkezli olmak üzere faaliyet gösteren Oblivus'ta ekibin tamamı Türk ve dünyanın dört bir yanına hizmet sağlıyorlar.

Kendilerini "Democratized GPU Cloud" olarak tanımlayan Oblivus'un amacı sadece büyük kuruluşların değil, herkesin kolaylıkla erişebileceği güvenilir, hızlı, ölçeklenebilir ve ekonomik bir altyapı sağlamak.

Montreal, Canada ve Oslo, Norway olmak üzere 2 multi-tenant veri merkezi bulunan Oblivus, bu veri merkezlerinde herkesin kayıt olup anında erişebileceği On-Demand servisini kullanıcılarına sunuyor. Bunun dışında 7 single-tenant veri merkezi mevcut ve bu veri merkezleri sadece büyük clusterlara (+512 GPU) sahip birkaç müşteri için kullanılıyor.

Sıfırdan altyapı kurmak maddi açıdan zorlayıcı, Oblivus da burada devreye giriyor:

Günümüz koşullarında yapay zeka ile ilgilenen bir startup'ın kendi altyapısını kurması maddi açıdan oldukça zor. Bu nedenle startup'lar genellikle CSP'lere yöneliyorlar. Ancak CSP'lerde de bazı sorunlar bulunuyor:

Fiyatlandırma: Startup'ların kendi altyapılarını kurmalarından daha ekonomik olsa da, büyük CSP'lerde en temel ekran kartlı sanal makineler bile aylık on binlerce dolara ulaşabiliyor. Büyük bir yatırımınız olmadığı sürece, bu herkes için kolaylıkla harcanabilecek bir rakam değil. Kota ve Limitler: Her CSP'nin belirli kota limitleri bulunuyor. Bu limitleri yükseltmeden ekran kartlı sanal makine oluşturamıyorsunuz. Limitleri yükseltmek için CSP bünyesindeki farklı departmanlarla iletişime geçmeniz, talep oluşturmanız, e-postalar göndermeniz ve kota ihtiyacınızın nedenlerini detaylı bir şekilde açıklamanız gerekiyor. Mevcut "AI Boom" döneminde, birçok orta ve küçük ölçekli kuruluş bu kotaları elde edemiyor. Eğer bir şirketle bağlantınız yoksa, kota talebiniz doğrudan reddediliyor. Bu durum da ekran kartlarına erişimi kısıtlayıp, yazılım geliştirme sürecini uzatıyor. Son Teknoloji GPU’lar: Çoğu CSP, günümüz şartlarında markette bulunan ve erişilebilir olan son teknoloji GPU’ları (NVIDIA H100 vb.) sadece uzun süreli rezervasyonlar aracılığıyla sağlamakta. Eğer birkaç milyon dolar harcamak istemiyorsanız, bu GPU’lara erişmeniz ve istediğiniz gibi kullanımınızı ölçeklendirmeniz çok zor.

Oblivus, bu sorunlara oldukça kritik ve avantajlı çözümler sunuyor:

Büyük CSP'lerle aynı seviyede hizmet vermelerine rağmen aynı zamanda %50’ye kadar daha ekonomik fiyatlar sunuyorlar. Bu fiyat farkı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük yatırımlar yapmadan yapay zeka projelerini hayata geçirebilmelerine olanak sağlıyor. Platformda bir kota ya da limit bulunmadığı için kayıt olan her kullanıcı, hesaplarında yeterli bakiye bulunduğu ve altyapıda yeteri kadar GPU mevcut olduğu sürece yüzlerce ekran kartını eş zamanlı olarak kullanabiliyor. Bu da kullanıcıların istedikleri gibi altyapılarını oluşturmalarına ve gerektiğinde bu altyapıyı sorunsuzca ölçeklendirebilmelerine imkan tanıyor. Bugün itibariyle Oblivus bünyesinde 9 veri merkezi ve 18.000’den fazla GPU bulunuyor. Oblivus, son teknoloji NVIDIA H100 ve diğer bütün GPU modellerini, uzun süreli herhangi bir rezervasyona ihtiyaç duymadan direkt olarak On-Demand servisiyle bütün müşterilerinin kullanımına sunuyor.

Oblivus, altyapısı ve 29.000'i aşkın kayıtlı kullanıcısı ile yapay zeka dışında pek çok sektöre de destek sağlıyor. Kullanıcıları arasında VNG Corporation gibi büyük holdingler, AI ile ilgilenen Akash, Bittensor ve Strong Compute, mimarlık şirketi Edge Design Dubai, önde gelen üniversitelerden Stanford University, UCLA, UC San Diego, ve University of Notre Dame bulunmakta. Bu kuruluşlara, yüzlerce ekran kartından oluşan clusterlar sağlanıyor.

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