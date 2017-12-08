E-ticaret Devi Alibaba, İnternetten Otomobil Satacak

Geniş ürün yelpazesine bir yenisini daha ekleyen Çin merkezli online alışveriş şirketi Alibaba, önümüzdeki dönem internetten otomobil satmaya başlayacak.

İnternetten alışveriş yapmak, artık çoğumuzun başvurduğu yöntemlerden biri. Günümüzde damacana suyu bile mobil uygulama üzerinden sipariş edebiliyoruz. Dolayısıyla bunun bir sınırlaması yok, yeter ki birileri işe koyulsun. E-ticaret deyince aklımıza gelen en büyük birkaç şirketten biri olan Alibaba, önümüzdeki dönem geniş ürün gamına bir yenisini daha ekliyor: Otomobil.

Reuters’in haberine göre Alibaba, yakın bir zamanda internet üzerinden otomobil satmaya başlayacak, en azından hedefleri bu yönde. Aynı haberde şirketin Ford’la işbirliği kurmak için ilk adımı attığı da belirtiliyor. Yeni bir konsept üzerinde çalışan iki şirket, 3 sene sürecek bir ortaklığa imza attı.

Alibaba, bunun şimdilik bir pilot çalışma olduğunun altını çiziyor. Satışa başlanacak tarih için de net bir açıklama yapmış değiller, fakat 2018 yılının ikinci yarısına geçmeden hizmetin devreye gireceği tahmin ediliyor.