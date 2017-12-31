Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıkladığına göre Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek bir kanun ile, GSM operatörleri, uydu ve televizyon yayını veren şirketler ve internet hizmeti sağlayan şirketler açma-kapama ücreti alamayacak.

İnternet servis sağlayıcıları, uydu ve televizyon hizmeti veren şirketler ve GSM operatörleri, farklı isimler altında genellikle hizmet başlatmak ve sonlandırmak için müşterilerden ücretler alıyordu. Bu tip ücretleri genellikle kampanya dahilinde bir hizmet alırsanız ödemeseniz de, sınırlı süre için hizmet almak isteyen veya şirketlerin kampanya adı altında yaptıkları bağlayıcı sözleşmeler altına girmek istemeyenler için eşitsizlik sağlıyordu.

Sabah gazetesinin haberine göre Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici yönetmeliği ile açma-kapama bedelleri konusunda vatandaşın korumaya alındığını bildirdi. Bu sayede yaklaşık 78 milyon mobil hat kullanıcısı, 60 milyonu aşkın internet ve uydu yayını abonesini el yakan gecikme cezalarına karşı korumaya alınmış oldu.

GSM, uydu yayını hizmeti sunan şirketler, internet servis sağlayıcıları faturasını geciktiren vatandaşa, bir takvim yılı içerisinde ilk açma-kapama işlemi için herhangi bir ad altında ücret çıkaramayacak. Açma-kapama ücreti uygulanacak durumlar için asgari 7 gün önce olacak şekilde borcun ödenmemesi durumunda alınacak gecikme bedeli aboneye bildirilecek. Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle hizmet durdurulursa, hizmetin durdurulduğu tarihten itibaren aboneye herhangi bir hizmet bedeli yansıtılmayacak.

Bu yürürlüğe girecek yasa ile birlikte, gecikmiş olsa da sonunda elektronik haberleşme hizmetleri alan vatandaşları bu tip ücretlerden koruyacak bir yasa çıkmış oldu. Açıkçası bazı durumlarda bu tip hat şirketleri ve özellikle de internet sağlayıcılarının aldığı ücretler gerçekten gereksiz seviyede olabiliyordu. Umarız bunun gibi özellikle de elektronik haberleşmenin artık gereklilik olduğu günümüzde, vatandaşı koruyacak daha kapsamlı, yasalar ve yönetmelikler çıktığını görürüz.