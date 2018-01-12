Elon Musk’ın temsilcilerinden birisi, Business Insider’a verdiği röportaj sırasında şok ifadeler kullandı. Musk’un gece saat 1’de Silikon Vadisi’nde düzenlenen bir etkinliğe katıldığını ve bu etkinliğin bir seks partisi olarak anıldığını belirtti. Bu açıklamalar geçtiğimiz haftalarda yankı uyandıran ifadelerle birleşince, tablo daha da netleşiyor.

Dünyanın teknoloji merkezi olan San Francisco’daki Silikon Vadisi, adını hiç de iyi anamadığımız olaylara sahne olmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan seks partileri ve skandalların ardından teknoloji merkezinin iş ciddiyetini iyice kaybettiği net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bu iddialara ve iddialar hakkında yazılan yankı uyandıracak bir kitaba hemen aşağıdaki haberimizde değinmiştik:

Ancak toplum gözünde çizdiği olumlu imaj ve girişimlerinin kalitesi ve öncülüğüyle tanınan, yüzyılın dahisi olarak lanse edilen Elon Musk’ın bu işlerle adının anılmasını beklemezdik. Ancak anmak zorundayız.

Silikon Vadisi’ndeki seks partisi, cinsel istismar ve taciz vakalrına yönelik çalkantıları konu alacak Brotopia kitabını henüz piyasaya sürmeden yankı uyandıran gazeteci Emily Chang, kitabında bir teknoloji sermayedarının evinde verilen partiden söz ediyor. Bu partide ulu orta cinsel ilişkiler, uyuşturucu kullanımı gibi iş dünyasının liderlerine hiç de yakışmayacak aktivitelerin gerçekleştirildiğinden söz ediyor. İddiaları ortaya atmak için dayandığı nokta ise, mesleki yükselme vaadi alan ve partilere katılmak zorunda bırakılan kadın sektör çalışanları.

Business Insider’a konuşan Musk’in temsilcisi Steve Jurvetson, dahi girişimcinin de söz konusu partiye katıldığını söyledi:

Musk’ın “kostüm” temalı ve “kurumsal” bir parti olduğu düşüncesiyle bir etkinliğe katıldığı ve o etkinlikten kısa sürede ayrıldığı ortaya çıktı. Temsilcisinin yaptığı açıklamara göre Musk, bu partide gece saat 01:00’a kadar vakit geçirdikten sonra ayrıldı ve düşünülenin aksine vaktini teknoloji ve inşaat şirketleri üzerine konuşarak geçirdi. Temsilcinin açıklamaları şöyle devam etti:

"Elon, DFJ tarafından finanse edilen teknoloji ve inşaat şirketleri ile ilgili konuştuktan sonra birkaç saat boyunca partide kaldı ve 1:00'dan sonra ayrıldı. Onun izlenimi bir "parti" değil, kostüm temalı bir kurumsal bir partiydi.”

Bir başka teknoloji yatırımcısı olan Paul Biggar, konu hakkında yazdığı bir blog yazısında, söz konusu partinin gerçek bir şirket eğlencesi olduğunu ve sapkın bir ortam bulunmadığını dile getirdi. Fakat kendisi partiden saat 00:30’da ayrıldığı için ilerleyen saatlerde ortamın değişeceğine dair bir izlenimi olmadığını belirtti.

Emily Chag’ın kitabı önümüzdeki ay raflardaki yerini alacak, fakat henüz almadan pek çok kişiyi rahatsız etmişe benziyor. Elon Musk hakkındaki iddialar doğru mudur bilinmez. Kendisinin bu konu hakkında acilen bir açıklama yapması artık şart oldu.

Silikon Vadisi’ne bakış açısı gün geçtikçe değişmeye başladı. Sektörel anlamda pek çok devin merkezinin orada bulunması, milyonlarca dolar paranın dönmesi dolayısıyla yoldan çıkan yöneticiler, sapkın davranışlar sergiliyorlar.