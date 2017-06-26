En İyi 6 Ücretsiz Android ve iPhone Oyunu Önerisi! (Haziran)

Android ve iPhone kullanıcıları yaşadı. Bu 6 ücretsiz oyun, yaz aylarında sıcaklardan bunalmışken boş zamanlarınızın yıldızı olacak.

Düzenli aralıklarla sizlere bedava Android ve iPhone oyunlarını ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine türlerine göre son derece başarılı olan 6 oyunu sizler için paylaşacağız. Yaz döneminde yeni mobil oyun arayan oyuncular, bu haberdeki ücretsiz oyunları indirerek boş zamanlarını değerlendirebilirler. İşte son zamanların başarılı ücretsiz oyunları;

Race Kings

Gerçek zamanlı çevrimiçi yarış oyunu arıyorsanız bu oyun tam size göre demektir. Satın alıp geliştireceğiniz birçok araç arasından seçiminizi yapacak ve gerçek zamanlı olarak rakiplerinize karşı mücadele edeceksiniz.

South Park Phone Destroyer

South Park’ı sevenler için aksiyonu bol, gerçek zamanlı strateji oyunu arayanlara muhteşem bir alternatif. Rakibinizi yenmek için kovboy, sihirbaz ve cyborg olacaksınız.

Hopeless 3 Dark Hollow Earth

Karanlık mağaradaki düşmanlarla ölümcül savaşlar yapmaya hazır olun. Canavarları parçalayarak ilerlemeyi sevenlerin yakından seveceği bir oyun.

Dark Beyond(iOS'a özel)

Dairelerin belirli bir yerçekiminin etrafında bulunduğu ve kombolar yaparak daireleri yok ederken enerjinize dikkat etmeniz gereken güzel ve dikkat isteyen bir oyun.

Flick Champions Extreme Sports

Paintball, Surfing gibi modları ile extreme sporlar yapacağınız oyunda, son derece eğlenceli parkurlar var.

The Mumy Dark Universe Stories

The Mumy'nin yeni filmini sevenler için bulunmaz bir oyun diyebiliriz. Filmin öncesini anlatan oyunda dinamik çizgi romanları ile benzersiz bulmacalar çözmeye çalışacaksınız.