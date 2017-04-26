Uzaydan İlk Kez 4K Canlı Yayın Yapılıyor

NASA, uzay ile ilgili çalışmalar konusunda büyük bir adım atarak uzaydan ilk kez 4K canlı yayın yapıyor.

2015 yılından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan canlı yayın gerçekleştiren NASA, bugüne kadar istediğimiz zaman uzayda neler olup bittiğinin bir kısmına tanık olmamızı sağlıyordu. Şimdi ise Amerikan Havacılık ve Uzay Üssü (NASA) bu yayınının kalitesini arttırıyor.

Bugün itibariyle NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yaptığı canlı yayının 4K çözünürlüğünde olacağını duyurdu. Artık uzay ve bilim tutkunları NASA'nın yapacağı canlı yayınları eğer ellerinde destekleyen ekranları varsa 4K çözünürlüğünde izleyebilecek.

Aynı zamanda Amazon Web Services ve NABShow ortaklığıyla yürütülen bu projede ilk yayın Amazon Web Services üzerinden canlı yayınlanıyor. Yayın, 4K çözünürlüğe özel başlangıcıyla Uluslararası Uzay İstasyonu Komutanı Peggy Whitson'ın sorumluluğunda gerçekleştirilecek.

Eğer yayını takip etmek istiyorsanız bu bağlantıdan hemen 4K çözünürlükte uzayın keyfini çıkarabilirsiniz.