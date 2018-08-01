Facebook'ta beğen butonu üzerinden kullanabileceğiniz 5 farklı emoji mevcut. Bir süreliğine buna eklenen uçağın gizemi çözüldü.

Bildiğiniz üzere Facebook'ta birilerinin gönderilerine 5 farklı şekilde tepki gösterebiliyorsunuz. Bunlar; Beğen, Muhteşem, Hahaha, İnanılmaz, Üzgün ve Kızgın. Pride gibi özel günlerde yenisi eklenen bu 5'linin garip bir konuğu oldu: Uçak.

Dün sabah bir takım Facebook kullanıcısı, tepki gösterebildikleri 5 emojinin yanında bir de uçak gördü. Konuyla ilgili Facebook'tan yetkililerden yorum istendi ve Inverse'e konuşan bir yetkili şunları söyledi: "Hackathon gününde çalışanlarımız tarafından yapılmış olan ve çıkmaması gereken bir emojiydi. Özürlerimizi sunuyoruz."

Anlayacağınız emoji artık kullanılabilir durumda değil ve kaldırıldı. Yine de çok merak ediyorsanız, Facebook'un Android sürümünde halen bir ihtimal görülebilir. Denemek isterseniz, uygulama ayarlarına girip ön belleği temizleyerek programa tekrardan girmeyi deneyin.