8 Saatten Fazla Uyumak Ölümcül Bir Hastalığı İşaret Ediyor!

Uyku, biz canlıların en temel ihtiyaçlarından biridir. Yemek yemek, tuvalet ihtiyacını gidermek kadar gerekli olan bu eylem, gün içerisinde 8 saati aşıyorsa ölümcül bir hastalığın uyarıcısı olabilir.

Bildiğiniz üzere her insanın uyku saatleri farklılık gösterir. Bazılarımız gece kuşu olmaktan hoşlanırken, bazılarımız günü uyanık ağartır. Yeterli uyku almanın sağlıklı kalmak için hayati bir öneme sahip olduğu iyi bilinir ancak yeni yapılan bir araştırmaya göre, fazla uyumak kalp problemlerini ve hatta yüksek ölüm riskini beraberinde getiriyor.

Bu durum, çok uyuyan herkes doğrudan ölecek anlamına gelmez. Ancak yatakta uzun bir süre geçiriyorsanız, yaşadığınız bu hal bir sağlık probleminin belirtisi olabilir ve uzun uykular uyumaya devam ediyorsanız, mevcut sorunlar daha da kötüleşebilir. Tüm bu sebeplerden dolayı konu hakkında araştırmalar yapan bilim insanları, uyku sürelerinizi irdelemenizi ve çok fazla uyuyorsanız, buna dikkat etmeniz gerektiğini belirtiyor.

Peki uyumamız gereken en sağlıklı süre nedir? Bir gece uykusunda tavsiye edilen en ideal süre; yedi ile sekiz saat arasındadır. Tavsiye edilen bu zaman dilimi, büyük sağlık sorunları riskini önemli ölçüde azaltabilir. Konuyu irdeleme amaçlı testler ve deneyler yapan bilim insanları, 3 milyon kişiyi kapsayan bir çalışma gerçekleştirdiler. Testler sonucu geceleri ortalama 10 saat uyuyan insanların, yedi saat uyuyan kişilere oranla %30 daha fazla erken ölüm riski ile karşılaştığı ortaya çıktı. Bu sebeple eğer sizler de uyku ile yakın bir dostsanız, şu sıralar onunla aranıza biraz mesafe koymalısınız. Öyle ki 7 ile 8 saat arası uyku, sizler için çok daha sağlıklı olacaktır.